PALLETE ASEGURA QUE LOS DATOS SERÁN MÁS VALIOSOS QUE EL PETRÓLEO

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, aseguró este lunes que el petróleo puede dejar de ser la materia prima más valiosa en favor de los datos, ya que “si potencialmente somos capaces de sacarles el valor que pueden tener, el recurso más valioso van a ser los datos”.Así lo afirmó hoy durante su intervención en la jornada 'Europa y España ante la transformación digital', organizada por la Fundación ESYS, donde aseguró que este tema “es muy importante”, porque todas las compañías, especialmente las que vienen del mundo analógico, “no estamos acostumbradas a vernos bajo la óptica de los datos”.En este sentido, el responsable de la operadora reconoció que están acostumbrados a verse desde la óptica de los recursos físicos, como es la red, la producción de minutos o la producción de datos.“La capacidad de saber o de intentar reducir lo que cada uno tenemos entre nosotros de generación de datos, que puedan ser susceptibles de ser transformados en información, es lo que puede hacer más relevante este mundo que se nos avecina, que es lo que los economistas empiezan a llamar la ‘Economía de las plataformas’”, apuntó.Por otro lado, añadió que hoy en día de los datos que genera o que cursa la red de Telefónica o de cualquier otro operador del mundo, “más de la mitad no son generados por humanos, sino que están generados por máquinas que emiten, transforman o reciben información”. “Esto es relevante porque entramos de lleno en el mundo de los algoritmos y en el mundo de saber, que nos lleva a pensar qué está pasando en la red o en aquella parte de la red o de la pantalla que no vemos", subrayó.Álvarez-Pallete afirmó que "entramos en una era donde las máquinas empiezan a emular comportamientos humanos y disponemos de máquinas que nos dan más información de la que ya tenemos".En este sentido, aseguró que el reconocimiento de la voz a través de las máquinas "ha alcanzado niveles de error cercanos a los de cualquier persona, y las máquinas pueden interpretar si una persona está enfadada o no".