El PSOE critica que estén cortando la luz a comunidades con ascensor donde viven discapacitados

El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado este viernes que "las compañías eléctricas están cortando el suministro a comunidades de vecinos con ascensores, a pesar de que en muchas de ellas viven personas con discapacidad, de forma indebida y como consecuencia de la implantación de los contadores de telegestión".

En rueda de prensa, Hurtado ha explicado que la implantación de estos contadores tiene como plazo máximo el 31 de diciembre de 2018 y que en Córdoba ya se han cambiado tres de cada cuatro contadores, unos 300.000 en toda la provincia. La puesta en marcha está siendo progresiva y los nuevos contadores incorporan, según ha detallado Hurtado, un controlador de potencia que posibilita limitarla a la contratada inicialmente por el cliente.

"Dicho limitador de potencia --ha argumentado-- se está activando en muchas comunidades de vecinos, dejando sin funcionamiento los ascensores que requieren del suministro eléctrico e imposibilitando la accesibilidad de personas con discapacidad que requieren del elevador para salir o entrar de su vivienda".

Cuando esto ocurre, "las comunidades de vecinos tienen que ir a la oficina de la compañía eléctrica para solicitar que se desactive el control y la respuesta que obtienen por parte de las distribuidoras es que deben aumentar la potencia contratada para evitar el corte del suministro cada vez que entre en funcionamiento el ascensor".

El diputado socialista ha afirmado que, "según la normativa este tipo de suministro para ascensores es considerado no cortable, por lo que los limitadores no deben ser activados, al tiempo que existe la posibilidad de incorporar un maxímetro cuando se contrata más de 15 Kw o cuando el suministro no se puede cortar".

Por todo ello, el PSOE ha exigido a las compañías distribuidoras y comercializadoras de electricidad "que no activen los limitadores de potencia en el caso de las comunidades de vecinos, por ser suministros no cortables, y que informen a los propietarios de la posibilidad de contratar los maxímetros, para evitar tener que aumentar la potencia contratada".

SUBIDA DE LA LUZ

Por otra parte, Antonio Hurtado ha criticado que el precio de la luz haya aumentado un 52 por ciento desde el año 2008 y que España sea el país de la Unión Europea (UE) con los precios más elevados, "lo que repercute en la pérdida de poder adquisitivo de las familias y en la competitividad de nuestras empresas".

El diputado socialista ha afirmado que "el precio de la luz está llegando a máximos históricos después de la reforma tarifaria del Gobierno de Rajoy en el año 2013", y que "la solución a esta persistente subida no puede ser la nacionalización de la distribución, como dice Pablo Iglesias, o esperar a que cambie la meteorología, como dice Rajoy".

La solución, según Hurtado, tiene que ser que "el precio de mercado esté cada día más cerca del precio de producción y que la libre competencia funcione correctamente en este oligopolio de oferta".

Así, según han indicado Hurtado, "es necesario que se haga una auditoria del sector eléctrico y se ponga en marcha un nuevo sistema tarifario, que permita una rebaja sustancial de los precios de la electricidad y que el regulador, la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, investigue y erradique las causas que imposibilitan la competencia y la consiguiente bajada de precios".

Además, Hurtado ha pedido que "se implante la tregua social en el suministro eléctrico, para que las familias que sufren pobreza energética tengan garantizado un abastecimiento mínimo y no se le pueda cortar el mismo sin un informe de los servicios sociales", y ha recordado que "12 de cada 100 hogares no pueden pagar la energía más básica".

Por último, el diputado socialista ha afirmado que es necesaria "la incorporación de la energía en la lucha contra el cambio climático, con un mayor peso de las energías renovables y con menos energías fósiles y contaminantes", al tiempo que ha recordado que "el PP ha hundido a las empresas que apostaron en el aprovechamiento de las energías renovables".