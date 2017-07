(AMPLIACIÓN) BBVA ELEVA SU PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DEL PIB ESPAÑOL HASTA EL 3,3% EN 2017 Y 2,8% EN 2018

Etiquetas

BBVA Research, el servicio de estudios de la entidad financiera, estima que la economía española podría registrar un crecimiento del 3,3% en el año 2017, tres décimas más de la previsión que hacía hace tres meses (3%).Así lo indicaron el economista jefe del Grupo BBVA y director de BBVA Research, Jorge Sicilia; y el responsable de Análisis Macroeconómico de BBVA Research, Rafael Doménech, durante la presentación este miércoles en rueda de prensa del informe ‘Situación España’. El informe apunta, además, que la previsión de crecimiento del PIB se eleva una décima para 2018 en comparación con la presentada hace tres meses (+2,7%), por lo que estima que el crecimiento alcanzará el 2,8%. Sicilia indicó que, de cumplirse este escenario, la tasa de paro podría reducirse en más de dos puntos porcentuales de media por año e implicaría la creación de algo más de un millón de puestos de trabajo a lo largo de los dos próximos ejercicios (2017-2018). Así, “si se corrigen o se controlan los riesgos y se mantienen las previsiones”, comentó Sicilia, “no es descabellado pensar que a finales de 2018 la tasa de desempleo podría estar por debajo del 15%”, aunque demandó “no caer en la autocomplacencia, porque seguimos siendo vulnerables y tenemos algún desequilibrio en términos de endeudamiento”.De cara al tercer trimestre de 2017, el informe de BBVA Research señala que la recuperación prosigue a un ritmo similar al registrado el primer semestre (entre el 0,8% y el 1% en tasa trimestral). En este sentido, apunta que los datos conocidos “obligan a revisar al alza las perspectivas de crecimiento para 2017 y 2018”. Además, destaca que el entorno internacional “continúa siendo favorable” para la economía española. Así, revisa moderadamente al alza el crecimiento de la zona euro, hasta el 2% en 2017 y hasta el 1,7% en 2018. Asimismo, reconoce que durante los últimos meses se ha observado un menor aumento del precio del petróleo “debido al incremento de la oferta”.El informe prevé que la política monetaria entrará paulatinamente en un “proceso de normalización", manteniéndose la expectativa de que el Banco Central Europeo (BCE) no aumente tipos de interés hasta finales de 2018.Por otro lado, apunta que la recuperación continuará apoyándose en factores internos como externos. De esta manera, “el buen pulso exportador, junto con los bajos precios del petróleo, las condiciones monetarias expansivas y la corrección de desequilibrios estructurales apoyarán el avance de la demanda interna”, subrayó.Sin embargo, el informe matiza que el menor empuje de factores clave como las política fiscal y monetaria, “justifica las previsiones de desaceleración suave a lo largo del bienio”.INFLACIÓN Y DÉFICITEl informe ‘Situación España’ expone que el efecto base de los precios de la energía y la revisión a la baja del precio del petróleo produjo una desaceleración de la inflación general que, probablemente, “se prolongará en los próximos meses y cerrará 2017 con una inflación media anual del 1,9%”.Por otro lado, Sicilia aclaró que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 “no han supuesto cambios relevantes” en comparación con los datos del pasado trimestre en lo que se refiere a la evolución del déficit público.En todo caso, demandó un “mayor control del gasto", dada la "creciente probabilidad" de que algunas partidas de la recaudación, como el IRPF, no se comporten en línea con las previsiones del Estado.De este modo, BBVA Research espera que el ciclo económico vuelva a corregir el desequilibrio fiscal durante los dos próximos años, por lo que el déficit público se reduciría hasta situarse en el 3,1% en el 2017 y 2,2% en 2018, en línea con los objetivos de estabilidad. OBJETIVOS "FACTIBLES" Durante su intervención, el responsable de Análisis Macroeconómico de BBVA Research aseguró que el objetivo presupuestario es “totalmente factible”. Por tanto, "esperamos alcanzar no solo el objetivo del 3,1% en 2017, sino también el del 2,2% del déficit público el año que viene, fundamentalmente gracias al crecimiento económico, y por lo tanto con una política fiscal neutral y con ejecución presupuestaria rigurosa”.Por ello, recalcó que más allá de que podamos tener alguna incertidumbre, el objetivo “es factible, hay margen y sería totalmente recomendable en una economía abierta como la española en un contexto globalizado”.En este sentido, añadió que la incertidumbre política se ha moderado “mucho” pero matizó que “sigue estando presente”. Así, aseguró que dicha incertidumbre “podría estar quitando del orden de dos puntos porcentuales al crecimiento”.Otro riesgo que apuntó Doménech es el de la sostenibilidad de crecimiento del consumo y la sostenibilidad del riesgo del turismo, del que reconoció que les ha sorprendido la mayor previsión de llegada de turistas tras el récord logrado durante el año 2016.