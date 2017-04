LA OCU DENUNCIA A 25 ALIMENTOS POR UTILIZAR EL TÉRMINO “CASERO” SIN SERLO

Etiquetas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante las autoridades de consumo de varias comunidades autónomas a 25 alimentos por el uso de los términos “natural”, “casero”, “artesano” y “tradicional” en el etiquetado sin que ni en su composición, ni en su forma de elaboración pudieran considerarse como tales.La OCU confía en que las administraciones competentes impongan las oportunas sanciones por el incumplimiento sobre el etiquetado al no ajustarse al marco de prácticas informativas leales establecido en el artículo 7 del Reglamento sobre información alimentaria facilitada al consumidor.Entre los alimentos denunciados se encuentran salsas, purés, bollería, caldos y alimentos precocinados de diferentes marcas que OCU afirma que son alimentos industriales que en ni en su composición, ni en su forma de elaboración podían considerarse naturales, caseros, tradicionales o artesanos.Ante esto, la organización ha pedido a la industria alimentaria que abandone de forma definitiva el uso en su publicidad de estas alegaciones engañosas, que atribuyen al producto unas cualidades que en realidad no posee. Mientras que esto no suceda, la OCU informó de que continuará vigilando y denunciando, si procediera, ante las autoridades competentes los casos que detecte.El pasado mes de marzo la OCU publicó un estudio sobre el uso de estos términos en el etiquetado de determinados productos y en él se describía cómo las marcas utilizaban estos reclamos frente a los consumidores sin que en realidad los productos cumplieran con las características que se pretendían atribuir.