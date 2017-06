Una veintena de empresas, en una jornada de Extenda sobre la nueva normativa de etiquetado de la Agencia FDA

Etiquetas

Un total de 24 empresas andaluzas del sector agroalimentario han conocido este jueves los detalles de la nueva normativa de etiquetado de la Agencia FDA (Food and Drug Administration o Agencia de Alimentos y Medicamentos) de Estados Unidos a través de una jornada organizada por la Consejería de Economía y Conocimiento, a través de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), en la sede de Extenda en Sevilla.

A lo largo de la jornada, los profesionales de esta veintena de firmas andaluzas de alimentación han podido conocer la operativa de la exportación de productos agroalimentarios a Estados Unidos en cuanto a requisitos, documentación necesaria, etc., así como los aspectos más relevantes de la nueva normativa de etiquetado y todas las implicaciones que conlleva, según ha señalado Extenda en una nota.

Estados Unidos fue en 2016 el primer destino no comunitario y sexto mundial de las ventas agroalimentarias andaluzas, cuando alcanzaron un valor de 684 millones de euros gracias al crecimiento del 28 por ciento experimentado respecto al año anterior. A su vez, Andalucía lidera las ventas nacionales del sector al país norteamericano, con el 41 por ciento del total de las exportaciones agroalimentarias y de bebidas españolas.

El taller ha incluido una breve presentación de los cambios introducidos con la entrada en vigor de la normativa del 2016, así como un resumen de otros elementos normativos clave (Food Allergen Labelling and Consumer Protection Act (Falcpa), Country of Origin Labelling (COOL) y la guía de etiquetado de la FDA). Asimismo, los asistentes han realizado varios ejercicios prácticos en grupo para aplicar los conocimientos adquiridos en diseño y análisis de etiquetas.

En mayo de 2016, la FDA introdujo la nueva etiqueta 'Nutritional Facts' y publicó la regulación final sobre etiquetado (21 CFR Part. 101- Food Labelling: Revision of the Nutrition and Supplement Facts Labels). Esta regulación establece nuevos requisitos de etiquetado que entrarán en vigor a partir del 26 de julio de 2018.

La jornada ha estado dirigida por Itziar Gómez Carrasco, consultora especializada en Desarrollo Internacional, que ha trabajado como investigadora en seguridad alimentaria y tiene los certificados en HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points), GMPs (Good Manufacturing Practices), GAPs (Good Agricultural Practices) y Preventive Controls for Human Food-PCQI (FSMA) por la Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA).

EMPRESAS PARTICIPANTES

Las empresas andaluzas que han participado en esta jornada han acudido principalmente desde Sevilla (Aceitunas Losada, Aceitunas Montegil, Alfocan, Consejo Regulador IGP Mantecados de Estepa, Industria Aceitunera Marcense, Landaluz, Oleoestepa, Productos Garpe, Tortas Gaviñó, Servicio de Certificaciones CAAE y Torres y Ribelles).

También han asistido profesionales de firmas de Córdoba (Aceites Canoliva, La Abuela Carmen, Grupo Roldán y Único Vinagres y Salsas); Cádiz (Bodegas Páez Morilla, Cupimar, Productos Majuelo); Málaga (Almensur, Ceregumil, Bio Green Food, D. Sancho Melero); Jaén (Aceites Padilla); y Huelva (Mariscos Méndez).

Estados Unidos es un socio comercial clave para Andalucía, como demuestra el hecho de que durante el primer trimestre de 2017 es el primer destino no comunitario y sexto mercado mundial de las exportaciones de bienes andaluces, con 398 millones en ventas y un alza del 45 por ciento respecto a enero-marzo de 2016. Estos datos colocan a Andalucía como cuarta comunidad exportadora de España al país en este periodo.

Agro andaluz en EEUU

Del mismo modo, el país norteamericano constituye el primer mercado de fuera de la Unión Europea y séptimo mundial de los productos agroalimentarios y de bebidas andaluces en el primer trimestre de 2017, cuando alcanzó los 175 millones en ventas, un 1,9 por ciento más que en el mismo periodo de 2016. De nuevo, estas cifras posicionan a Andalucía como líder de las exportaciones nacionales del sector.

El aceite de oliva lidera las ventas agroalimentarias andaluzas a Estados Unidos, con una factura de 104 millones, el 60 por ciento del total, que significa un aumento del 7,9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, constituye el segundo producto más exportado por Andalucía al país de entre todos los sectores de enero a marzo de 2017, con el 26,2 por ciento del total.

En segundo lugar, se encuentran las conservas de frutas y verduras, con 44 millones, el 27,5 por ciento del total y un aumento del cinco por ciento. Les siguen otras grasas y aceites, con 6,2 millones y una subida del 82 por ciento; las pastas alimenticias y preparados, con 3,9 millones y un crecimiento del 30 por ciento; y los vinos, con 3,6 millones.

Además, Andalucía lidera las ventas nacionales de agroalimentario y bebidas al mundo, las cuales alcanzaron de enero a marzo de 2017 los 3.497 millones, cifra que supone un incremento del 26,6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior y atestiguan el mejor trimestre de la historia en cuanto a exportaciones del sector.

Estas cifras muestran la competitividad del complejo agroalimentario andaluz en el mundo, que aporta a la balanza comercial un saldo positivo de 2.449 millones de euros en este periodo. Este saldo supone que en Andalucía las exportaciones de estos productos estos periodos triplicaron la cifra de importaciones, arrojando una tasa de cobertura del 334 por ciento, más del doble de la media nacional (142%).