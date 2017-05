La UJA revela que la actual clasificación y denominación de los aceites de oliva confunde al consumidor

Etiquetas

Un estudio de la Universidad de Jaén (UJA) revela que la actual clasificación y denominación de los aceites de oliva confunde al consumidor y dificulta su promoción. Así lo ha constatado el investigador Francisco José Torres, director del grupo de investigación de Márketing de la UJA y profesor del Departamento de Organización de Empresas, Márketing y Sociología de la UJA.

La presentación de este estudio realizado desde la unidad técnica de Marketing y Economía del Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceite de Oliva de la UJA se ha llevado a cabo en la Feria Internacional del Aceite de Oliva y de las Industrias Afines, Expoliva, que se celebra en Jaén capital.

Torres ha asegurado que las denominaciones oficiales de los aceites de oliva generan una gran confusión al utilizar términos parecidos y con connotaciones positivas, "todo lo contrario que debe hacer una buen sistema de clasificación de alimentos, que debe ayudar al consumidor a diferenciarlos".

Ha añadido en que "cuando se realiza una promoción genérica en realidad se está promocionando el aceite menos saludable y de menos calidad" y esto, según Torres, "es contrario a la política de calidad de la PAC y a los esfuerzos por mejorar la calidad del sector".

En este sentido, el estudio destaca que el aceite más consumido en España es el de menos calidad, el denominado como 'aceite de oliva', que representa casi el 40 por ciento, frente al 19,2 por ciento que representa el aceite de oliva virgen extra, "a pesar de la escasa diferencia de precios".

Además, casi el 70 por ciento de los consumidores no saben que el aceite de oliva es mezcla de virgen y refinado. "Casi la mitad piensan que es puro zumo de aceituna, sin manipular", ha indicado Francisco José Torres.

En su opinión, es necesario un sistema oficial de clasificación de los aceites de oliva que, en primer lugar, no confunda al consumidor, en segundo lugar, que favorezca la implantación, producción y rentabilidad de los aceites de calidad, y en tercer lugar, que facilite la promoción del producto.

Dentro de este estudio, se ha desarrollado un método-modelo para analizar la calidad o adecuación de diferentes sistemas de clasificación alternativos, aplicándolo a los aceites de oliva, al jamón ibérico y al zumo, cuyos resultados han sido publicados por la revista Food Policy este con el título 'A consumer-oriented model for analysing the suitability of fodd classification systems'.

El método se centra en medir el recuerdo, reconocimiento e información asimilada de los consumidores y pone en tela de juicio las clasificaciones oficiales actualmente vigentes de los tres productos.