RSC. LA ONCE Y SU FUNDACIÓN, EN EL 'TOP TEN' DEL INFORME MERCO SOBRE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

La ONCE, Fundación ONCE y sus empresas sociales ILUNION forman parte del 'top ten' de las empresas españolas con mejor política de Responsabilidad Social, según el informe 'Merco 2017' hecho público este jueves.De acuerdo con los datos del informe, en sólo dos años la ONCE y su Fundación han ascendido hasta siete puestos en esta escala. Por su parte, su presidente, Miguel Carballeda, se sitúa entre los 30 líderes más valorados, tras ascender hasta nueve posiciones.Además, la ONCE y su Fundación conservan su liderazgo en el 'ránking' del sector de ONG, Fundaciones y Asociaciones y también en la valoración por parte de las asociaciones de consumidores.La organización destaca que los datos de Merco muestran que desde la ONCE y su Fundación "se continúa trabajando y mejorando en la excelencia en la gestión, impulsando políticas de Responsabilidad Social que demuestran que la combinación de rentabilidad económica y social son posibles".El informe que valoran los expertos de Merco se completa con los resultados que aportan el conjunto de las áreas que componen la ONCE, Fundación ONCE e ILUNION, y que son consolidados por la Dirección de Comunicación e Imagen del Consejo General. De este modo, los resultados muestran "el compromiso de la ONCE con la responsabilidad social y las políticas de solvencia y calidad".Merco es el monitor de reputación de referencia en España y Latinoamérica con la participación de 24.531 encuestados entre los que están más de 4.000 expertos: directivos de grandes empresas, periodistas de información económica, catedráticos del área de empresa, analistas financieros, líderes de opinión, influencers, ONG, sindicatos o asociaciones de consumidores, entre otros.Además, este año, por primera vez, se ha sumado la opinión de responsables políticos y de la Administración que, en su primera participación, han situado a la ONCE y su Fundación como líderes en Responsabilidad Social.