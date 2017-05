Facua critica que Emasesa no reclame al Ayuntamiento deudas acumuladas durante "12 años"

Etiquetas

La asociación de consumidores Facua-Sevilla ha considerado este miércoles como "una tomadura de pelo" que durante 12 años, el Ayuntamiento hispalense haya podido estar acumulando una deuda con la empresa metropolitana de abastecimiento de agua, Emasesa, que superaría los 12,2 millones de euros, según la organización.

La asociación no entiende tampoco que Emasesa "no haya reclamado antes al Ayuntamiento de Sevilla el pago de esta deuda, cuando a los ciudadanos les corta el suministro de agua si un mes no pagan a tiempo la factura". El vicepresidente de FACUA Sevilla, Jordi Castilla, critica al respecto que "la falta de diligencia del Ayuntamiento la estemos pagando los sevillanos con intereses" y reclama un mayor control, tanto por parte del pleno municipal como por otros entes en los que participen directamente los ciudadanos, para evitar "situaciones dantescas" como ésta.

"El Ayuntamiento de Sevilla lleva 12 años sin pagar el agua que se consume en sus diferentes sedes, lo que ha ocurrido durante el mandato de tres alcaldes diferentes, Alfredo Sánchez Monteseirín, Juan Ignacio Zoido y Juan Espadas", indica Facua.

"No se entiende que Emasesa, participada en un 69 por ciento por el propio Ayuntamiento de Sevilla, lejos de reclamar al Consistorio el pago de la deuda, aceptara incluso financiar en 2015 con 103.885.50 euros (IVA aparte) el espectáculo navideño de luces y sonido que el consistorio ha ofrecido en los últimos años en Navidad y que se conoce como mapping,", rememora.