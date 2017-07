El Gobierno nombra a Alejandro Luzón fiscal jefe Anticorrupción

Etiquetas

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la designación de Alejandro Luzón para dirigir la Fiscalía Anticorrupción, a propuesta del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, después de que el pasado miércoles la mayoría del Consejo Fiscal respaldase su candidatura.

El máximo órgano consultivo del Ministerio Público se reunió este miércoles para analizar las candidaturas de siete fiscales que optaban a sustituir al frente de Anticorrupción a Manuel Moix, quien dimitió el pasado 1 de junio --87 días de su designación-- al conocerse que era dueño con sus hermanos, desde el año 2012, del 25 por ciento de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá.

El Consejo Fiscal respaldó a Luzón con un total de 8 de los votos, al ser apoyado por los seis consejeros que representan a la conservadora Asociación de Fiscales y también por el fiscal jefe de Inspección y el fiscal jefe del Tribunal Supremo, Luis Navajas, que son miembros natos de este órgano de carácter consultivo.

Aunque este pronunciamiento del Consejo no tiene carácter vinculante, Maza ha propuesto al Gobierno el nombramiento de Luzón, con más de 20 años de experiencia en este departamento. El fiscal general ya se comprometió al inicio de su mandato a no proponer a ningún candidato que no hubiera obtenido al menos un voto de este órgano consultivo.

OTROS NOMBRAMIENTOS

Asimismo, Maza ha propuesto al Consejo de Ministros otros nombramientos que también fueron discutidos por el Consejo Fiscal, como el de Susana Landeras, que integrará la plantilla de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Los otros nombramientos son: teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Castilla y León Emilio Fernández Rodríguez, actual Fiscal Jefe de León; para la Jefatura de Málaga renueva el actual fiscal jefe, Juan Carlos López Caballero; la fiscal jefe del Área de Granollers será Gloria García Palomo, quien también renueva; el fiscal Jefe del Área de Ferrol seguirá siendo Miguel Armenteros León e igualmente renueva para fiscal jefe del Área de Móstoles Margarita Rossignoli Arriaga.

Luzón, nacido en Madrid en 1964, ingresó en la carrera fiscal en 1989 y desde hace dos años ha sido miembro de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado. Cuenta con una amplia experiencia en Anticorrupción, pues fue destinado a ella en 1995. Su primer destino fue la Audiencia Provincial de Toledo y pasó por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid antes de entrar a formar parte del departamento que ahora dirige.

Es conocido por haber sido el fiscal del 'caso Bankia', entre cuyas piezas se encontraba la que juzgó a los implicados por el uso de tarjetas 'black', así como el juicio contra el director general de la Guardia Civil Luis Roldán o los conocidos como Afinsa, Occidental Hoteles, Alierta, Eurobank, Huarte o Fondos Reservados en el que se condenó a la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Felipe González.