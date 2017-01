Luciano Alonso defiende que no supo del nombramiento del director del CAF "en toda la legislatura"

Etiquetas

El exconsejero de Educación, Cultura y Deporte Luciano Alonso ha defendido este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que no intervino en el procedimiento puramente administrativo para el nombramiento de Luis Guerrero y que nunca se le trasladó su "encaje" como director del Centro Andaluz del Flamenco (CAF), un puesto que no supo que ostentaba en "toda la legislatura" y hasta que "no salió en prensa".