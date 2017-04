ABERTIS NO HA RECIBIDO NINGUNA PROPUESTA “FORMAL Y CONCRETA” DE ATLANTIA

Etiquetas

El director financiero de Abertis, José Aljaro, afirmó hoy que la compañía no ha recibido por el momento ninguna propuesta “formal y concreta” por parte de la concesionaria italiana Atlantia sobre una posible operación corporativa.Así lo indicó Aljaro al comienzo de un encuentro con analistas e inversores con motivo de la presentación de los resultados del primer trimestre de Abertis, que registró entre enero y marzo un beneficio de 130 millones de euros. El responsable financiero del grupo señaló que Atlantia no ha trasladado nada concreto, después de que la semana pasada trasladara su interés en lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (opa) sobre Abertis. La semana pasada, tras la manifestación de interés de Atlantia de estudiar posibles alternativas de integración con Abertis, tuvo lugar una reunión entre directivos de ambas compañías y sus respectivos asesores. En ella, Atlantia compartió sus ideas preliminares de estructura en relación con una posible operación corporativa, entre las que se encuentran estructurar la operación como una oferta pública de adquisición de acciones sobre Abertis, con diferentes posibilidades de contraprestación, esto es, en efectivo, en valores, o combinaciones de ambas, sin llegar a una propuesta concreta al respecto.En el año 2006 la antigua Atlantia (llamada entonces Autostrade) negoció ser comprada por Abertis, aunque la operación finalmente no cuajó.