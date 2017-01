LA CNMC REBAJA UN 40% LOS PRECIOS MAYORISTAS QUE OTROS OPERADORES PAGAN A TELEFÓNICA POR ACCEDER A SU RED DE FIBRA

Etiquetas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la nueva oferta mayorista de fibra óptica, que contiene las condiciones técnicas del nuevo servicio mayorista de acceso a la red de fibra óptica de Telefónica y recoge una rebaja del 40% de los precios que han de pagar los otros operadores.Se trata del denominado ‘NEBA local’, servicio de acceso virtual a la red de fibra. Este nuevo servicio mayorista es una de las obligaciones que la CNMC impuso a Telefónica tras aprobar la regulación de los mercados mayoristas de banda ancha. Según explicó este miércoles la Comisión en un comunicado, la nueva oferta mayorista ofrecerá a los operadores una velocidad máxima (actualmente, 300 Mb/s simétricos). En el caso de que éstos quieran ofrecer una velocidad inferior, podrán hacerlo en su propia red sin necesidad de interacción con Telefónica. Así se potenciará la configuración flexible de las ofertas minoristas por parte de los alternativos, afirmó la Comisión.En paralelo, la CNMC ha aprobado también una importante reducción de los precios mayoristas por capacidad, es decir, los precios que otros operadores pagan a Telefónica por acceder a su red de fibra y cobre en acceso indirecto.En concreto, se rebaja un 40% el precio por capacidad contratada en cada PAI (Punto de Acceso Indirecto, situados en cada provincia) del servicio mayorista NEBA. Así, el precio por capacidad pasaría de 7,98 euros a 4,79 euros, y apunta el regulador que esta rebaja podría verse reflejada en las ofertas que los operadores hacen a los usuarios.NUEVA REGULACIÓNLa regulación mayorista de los mercados de banda ancha, aprobada el año pasado, permite, entre otros aspectos, el acceso de otros operadores a la red de fibra óptica de Telefónica en aquellas zonas en las que no existe suficiente competencia en este tipo de redes.La nueva regulación obligó a Telefónica a contar con una oferta mayorista de acceso virtual a su red de fibra óptica (‘NEBA local’) para aquellas zonas declaradas como no competitivas (representan el 65% de la población). Se trata de todos los accesos FTTH (fibra óptica) de Telefónica, excepto los situados en 66 municipios españoles, que la CNMC declaró como competitivos. En el resto de las zonas (35% de la población, los 66 municipios), la Comisión consideró que existía un nivel suficiente de competencia, ya que en ellas se localizan un mínimo de tres operadores que despliegan simultáneamente redes de nueva generación.En consecuencia, subrayó el supervisor, el nuevo servicio de acceso virtual “garantizará que los operadores alternativos puedan ofrecer servicios basados en fibra óptica a los usuarios a través de la red de Telefónica y mediante la interconexión en las centrales cabecera de la operadora en las zonas declaradas como no competitivas”.