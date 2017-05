TELEFÓNICA RECURRIRÁ ANTE LOS TRIBUNALES LA APERTURA DE EXPEDIENTE ANUNCIADA POR LA CNMC

Etiquetas

Telefónica anunció este miércoles que recurrirá ante la jurisdicción contencioso-administrativa la apertura de expediente anunciada hoy por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que podría sancionar a la operadora “por incumplir sus obligaciones regulatorias mayoristas”.Fuentes de la compañía explicaron que Telefónica resultó adjudicataria en el concurso de comunicaciones del Gobierno Vasco, “siendo la única oferta válida”, al haber sido excluida Euskaltel por criterios técnicos.Por ello, la operadora discrepa del criterio de la CNMC y considera que la oferta realizada por Telefónica es “replicable y conforme a las obligaciones que tiene impuestas por la normativa sectorial” y, por lo tanto, “no procede la apertura de procedimiento sancionador alguno”.La Comisión informó hoy en un comunicado de que, de acuerdo con las obligaciones impuestas a Telefónica dada su posición como operador con poder significativo de mercado, “la compañía tiene prohibido llevar a cabo prácticas anticompetitivas, como reducciones de precios contrarias a la regulación sectorial”. En enero de 2016, explicó la CNMC, el Gobierno Vasco adjudicó a Telefónica parte del concurso para la prestación de servicios de telecomunicaciones para diversos edificios de la Administración autonómica. Antes de esta adjudicación, Euskaltel denunció, ante la Comisión, que la oferta económica presentada por Telefónica en este concurso no es replicable por un hipotético operador de empresas. A partir de los datos analizados por el regulador, éste concluyó que la oferta económica presentada por Telefónica en ese concurso no sería replicable por un operador eficiente especializado en el segmento empresarial. Es decir, aclaró el organismo, “que ese operador obtendría una rentabilidad negativa al prestar los servicios incluidos en la oferta de Telefónica mediante el uso de las ofertas mayoristas disponibles en el mercado”. Por tanto, la Comisión consideró que existen “elevados indicios” de que Telefónica podría haber incurrido en una práctica de ‘irreplicabilidad’ económica prohibida por las resoluciones de los mercados mayoristas de banda ancha y de líneas alquiladas terminales.En cualquier caso, recordó que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación y que se abre ahora un periodo máximo de un año para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.