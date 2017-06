La defensora de la ciudadanía solicita mayor visibilización de las actuaciones de la EMT

Etiquetas

La Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, y el Adjunto a la Defensora Vicente Rodrigo, han mantenido una reunión con el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Mateu Marcús, a quien han pedido una mayor visibilización de las actuaciones de la EMT.

A pesar de los esfuerzos de la EMT por mejorar sus servicios, en un comunicado la Moilanen ha asegurado que la empresa municipal mantiene algunas deficiencias que generan problemas al usuario.

Entre ellas, se encuentras las averías en la flota que han provocado incluso el incendio de algunos autobuses o el funcionamiento de las rampas para el uso de las sillas de ruedas.

Según ha informado Marcús, está previsto iniciar en el 2018 la renovación de la flota con 100 nuevos autobuses gracias a la financiación de la Banca europea de Inversiones. Asimismo se han incorporado recientemente 70 nuevos conductores para reforzar el aumento de rutas y frecuencias en la ciudad por lo que se espera una mejora inminente en la atención a la ciudadanía.

La Defensora ha reconocido la mejora de los sistemas de información digitales, no obstante ha pedido a la EMT una mejora en la comunicación de la información al ciudadano ya que muchas veces el usuario no tiene acceso a Internet o no sabe usar las aplicación pero en versión "no digital".

Desde la Oficina de se ha interesado también en la Tarjeta unificada de transporte de la EMT con otros servicios de transportes como el Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM).

"La demanda de dicha tarjeta es creciente por parte de la ciudadanía y una de las tareas pendientes de los servicios de transporte en nuestra isla, afectando especialmente al área metropolitana de Palma", ha expuesto.

En ese sentido la EMT responde que dicha integración tarifaria no es sólo cuestión de voluntad sino de su financiación e integración por fases para garantizar su correcta implementación y uso.