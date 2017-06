(Ampl.) Botín (Santander) sobre la compra de Popular: "No hemos reciibido presiones de nadie"

Etiquetas

La presidenta de Santander, Ana Botín, ha rechazado que la entidad haya recibido presiones por parte de las autoridades para acometer la compra de Popular y ha explicado que el banco no presentó ninguna oferta en el proceso de venta abierto hace unas semanas.

"No hemos recibido presión de nadie", ha asegurado la presidenta de Santander en una rueda de prensa para explicar el proceso de integración entre la entidad y Popular. Según ha dicho, el banco que dirige actúa "siempre en interés" de sus accionistas.

Botín ha explicado que Santander no presentó ninguna oferta en el proceso de venta abierto por Popular hace unas semanas y que, al considerar las autoridades europeas que el futuro de Popular era inviable sin acometer una intervención, la entidad fue invitada este mismo martes a presentar una oferta.

"Hubo un proceso de venta privado en el que entendemos que no hubo ninguna oferta. Santander no presentó oferta en ese proceso", ha apuntado Botín. Según ha explicado, el anterior proceso de venta era "una operación de mercado con un cierto valor que hubiera exigido oferta pública con prima" y "en esas condiciones no tenía interés" para los accionistas de la entidad.

La emitida este martes es una "oferta muy distinta de la que hubiera sido hace unas semanas", ha dicho. Después de que a Santander se le propusiera el martes que lanzara una oferta, la entidad presentó un precio y el acuerdo se ha firmado este miércoles en torno a las 7.00 horas.

"Teníamos información por el proceso anterior y hemos hecho una valoración que tenemos la confianza de que es correcta y nos dará retornos", ha añadido la primera ejecutiva del banco.

La presidenta de Santander ha explicado que la entidad reitera sus compromisos no solo financieros, sino también comerciales de 2017 y 2018 en beneficio por acción, en dividendo por acción y valor tangible neto por acción y ha apuntado que estas métricas "aumentarán a partir de 2019".

POSIBLES DEMANDAS

La ejecutiva se ha mostrado con "plena confianza" en que esta operación es "positiva para el sector" y ha manifestado el compromiso de la entidad en hacer "un éxito" de la transición.

Por otra parte, Botín ha explicado que la entidad considera que se pueden producir algunas demandas en relación con Popular, aunque ha matizado que las referidas a cláusulas suelo "están provisionadas". "Es posible todo tipo de demandas y eso lo hemos considerado en la valoración que hemos hecho del banco"; ha añadido sin ofrecer más detalles.

El banco estadounidense Citi ha actuado como asesor único de Santander en la compra y participará como global coordinator junto con UBS en la ampliación de capital.