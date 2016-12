LOS COMERCIANTES MANTIENEN SU PREVISIÓN DE LOGRAR UN INCREMENTO DEL 6% DE LAS VENTAS NAVIDEÑAS

Etiquetas

La Confederación Española de Comercio (CEC) mantiene su previsión de alcanzar un incremento de las ventas del 6% del pequeño y mediano comercio durante la temporada navideña, periodo que se inició el pasado 25 de noviembre.Así lo explicó la CEC en una nota de prensa difundida este miércoles, donde calificó de “positivo, aunque desigual” el primer mes de la campaña de Navidad y explicó que “mientras el sector en su conjunto está llevando a cabo la mejor campaña de los últimos ocho años, algunas regiones no están viendo cumplidas sus expectativas de venta”. En este sentido, la patronal valoró “la reactivación del consumo y la recuperación de la confianza de los consumidores” que ha detectado la mayor parte del comercio de proximidad. Respecto a los comercios que no han visto cumplidas sus previsiones de venta, la CEC se refirió a los casos de Andalucía (con una fuerte tradición a concentrar las ventas para el Día de Reyes); Soria (donde se ha detectado una fuerte consolidación del comercio electrónico en detrimento de la tienda física) y las comunidades autónomas del Levante afectadas por el temporal de la pasada semana. Por último, subrayó “el marcado optimismo de las pymes y autónomos de comercio” y añade que “los comerciantes, incluidos los que de momento no han cumplido sus previsiones de venta, confían en llevar a cabo un buen cierre de campaña de Navidad y también un buen inicio de rebajas de invierno”.