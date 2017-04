La AIReF prevé un crecimiento del PIB del 0,81% en el primer trimestre

Etiquetas

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que el crecimiento de la economía española se acelere más de una décima en el primer trimestre del 2017, hasta el 0,81%, respecto al último trimestre de 2016, cuando la economía española creció un 0,7%, y que el crecimiento se intensifique al 0,86% en el segundo trimestre.

Estas son las últimas estimaciones realizadas por el organismo independiente de control fiscal, realizadas con una proporción de los indicadores observados del 90% en enero, el 80% en febrero el 30% en marzo y una primera estimación del segundo trimestre.

La previsión del 0,81% para los tres primeros meses del año supone un avance de un 0,11% sobre el crecimiento registrado en el cuarto trimestre del 2016, cuando se registró un alza del PIB del 0,7%, con lo que se cerró el ejercicio con un incremento del 3,2% anual, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El crecimiento del 0,7% intertrimestral registrado en el cuarto trimestre de 2016 fue el mismo que el experimentado en trimestre previo, y con él se acumularon 13 trimestres de avances.

CRECIMIENTO PRÓXIMO AL 3% ESTE AÑO

A pesar de que las previsiones oficiales del Ejecutivo recogidas en el cuadro macroeconómico actualizado que acompañó a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) contemplan un crecimiento del 2,5%, el Gobierno cree que la economía española podría alcanzar un alza del 3%, según informaron fuentes del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Esta estimación supone además unas dos décimas más que la estimación realizada por el Banco de España, que elevó al alza sus previsiones de crecimiento del PIB español, y siete décimas más que la cifra de crecimiento prevista tanto por la Comisión Europea como por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

No obstante, las mismas fuentes indicaron que esta previsión que aproxima el crecimiento económico de este ejercicio al entorno del 3% no se recogerán en "ningún papel", por lo que no se incluirá en el plan de estabilidad que el Gobierno tiene que remitir antes de final de mes.

De esta forma, en dicho documento se seguirán recogiendo unas previsiones "muy prudentes", en línea con la dirección que habitualmente suele tomar el Ministerio de Economía al realizar sus previsiones, que en los últimos años siempre se han visto superadas cuando se publican las cifras definitivas de cierre de ejercicio.

En la estimación del 3% influyen las mejores cifras económicas del arranque del año y la previsión de un mayor repunte de las exportaciones, que iniciaron 2017 con alza del 17,4% en enero, y de un mayor impulso del sector de la construcción en los próximos trimestres.

Según sugieren los datos del índice PMI, elaborado por HIS Markit, la economía española ha acelerado su expansión en el primer trimestre de 2017, cuando el PIB podría crecer a un ritmo de entre el 0,8% y el 0,9%, frente al 0,7% del último trimestre del año pasado.

Al crecimiento también contribuirá la mejor evolución económica de los Estados miembros de la UE y las décimas de crecimiento económico que se dejaron de registrar el año pasado como consecuencia de la interinidad del Gobierno, según precisaron las mismas fuentes del Ministerio de Economía.