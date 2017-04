Analistas prevé que la economía crezca 2,4% y una tasa de paro de un 26,9% en Andalucía en 2017

Etiquetas

Analistas Económicos de Andalucía, sociedad de estudios perteneciente al Grupo Unicaja, prevé para 2017 que la tasa de crecimiento de la economía andaluza se sitúe en el 2,4 por ciento, similar a la prevista para España --2,5 por ciento--.

Por su parte, en relación con el mercado de trabajo, el crecimiento previsto del empleo se situaría en el 2,4 por ciento. De igual modo, el número de parados se reduciría en un 7,2 por ciento, situándose la tasa de paro en el promedio del ejercicio en el 26,9 por ciento, dos puntos porcentuales inferior a la registrada en 2016.

Asimismo, en relación con la demanda interna, el consumo privado y la inversión se incrementarían en un 2,4 por ciento y un 3,2 por ciento, respectivamente, mientras que el consumo de las administraciones públicas lo haría en un uno por ciento.

Por otro lado, desde el punto de vista de la oferta, el crecimiento se sustentaría en la aportación positiva de sectores no agrarios, que presentarían aumentos de la producción entre el 2,4 por ciento en la industria y el 2,9 por ciento en la construcción.

Estos son algunos datos que se desprenden del informe 'Previsiones Económicas de Andalucía' correspondiente a primavera de 2017, que ha sido presentado este martes por el responsable del Área de Actuaciones Socioculturales de la Fundación Unicaja, Rafael Muñoz; el consejero delegado de Analistas Económicos de Andalucía, Francisco García, y la coordinadora del informe, Felisa Becerra.

Por provincias, las previsiones para 2017 apuntan a una prolongación de la fase de expansión en todas, aunque atenuando su ritmo de crecimiento con respecto a 2016, situándose las tasas de crecimiento entre el dos por ciento de Jaén y el 2,8 por ciento de Almería.

"Los datos ponen de manifiesto cómo se mantiene esa tendencia de mejora de la actividad, de crecimiento de la actividad y del empleo", ha valorado, aunque ha puntualizado que, "si bien es cierto que para 2017 se espera un menor ritmo de avance, aunque no exento de incertidumbres", ha incidido, señalando que estas incertidumbres en estos momentos son "más de carácter geopolítico a nivel internacional", aunque, "en general, por ejemplo, también la economía mundial de forma agregada crece a menor ritmo que antes de la crisis". "El crecimiento, en general, se está viendo que está siendo algo más pausado", ha apostillado.

Asimismo, ha valorado que "2016 ha cerrado el año con un crecimiento que se ha sido mayor de lo previsto inicialmente, porque los conocidos vientos de cola han impulsado ese crecimiento y han hecho que el mismo en 2016 fuera mejor de lo previsto", agregando, además, que "parte de esos efectos se están agotando" y "en parte esos efectos o vientos de cola se han disuelto y en cierta medida van a hacer que se modere ese crecimiento".

CONJUNTO 2016

Por otro lado, en el conjunto de 2016, el PIB andaluz ha registrado un crecimiento del 2,9 por ciento, 0,4 puntos porcentuales inferior al año anterior. Por el lado de la demanda interna, todos los componentes han mostrado variaciones positivas, de mayor magnitud para el consumo de los hogares --2,2 por ciento--.

La aportación del sector exterior al crecimiento regional ha sido de un punto porcentual. Desde la perspectiva de la oferta, destacan los aumentos de los sectores primario y servicios --4,3 por ciento y 3,1 por ciento, respectivamente--.

Asimismo, por provincias para el conjunto de 2016, las estimaciones apuntan a un crecimiento de la producción por encima de la media andaluza en Almería --3,2 por ciento--, Cádiz -- tres por ciento-- y Málaga --tres por ciento--.

ECONOMÍA ANDALUZA CUARTO TRIMESTRE

Por otro lado, en relación con la información coyuntural más reciente, relativa al cuarto trimestre de 2016, según ha explicado Becerra, la economía andaluza registró un crecimiento intertrimestral de la producción del 0,6 por ciento, un 0,2 puntos porcentuales inferior al del trimestre anterior. En términos interanuales, el crecimiento del PIB se ha situado en el 2,6 por ciento.

En relación con su composición, desde el punto de vista de la demanda, la aportación de los componentes internos se sitúa en 0,6 puntos porcentuales. Esta contribución se sustenta, fundamentalmente, en el aumento del gasto de los hogares, del 1,5 por ciento. "Es cierto que a lo largo de 2016 se ha observado una desaceleración de la aportación de la demanda interna", ha precisado, que "se ha compensado con un mejor comportamiento del saldo exterior neto".

En concreto, la demanda exterior neta ha aportado dos puntos porcentuales al crecimiento regional, debido al mayor crecimiento de las exportaciones --7,5 por ciento-- que de las importaciones --2,4 por ciento--.

Por su parte, en cuanto a la oferta, todos los sectores, a excepción de la construcción, han registrado crecimientos interanuales de producción, superior al cuatro por ciento en el caso de la agricultura, la ganadería y la pesca. Han destacado también el aumento del sector servicios, del 2,8 por ciento.

En relación con el mercado de trabajo, en este citado periodo, la población activa se ha reducido, por quinto trimestre consecutivo, en un 1,3 por ciento respecto al año anterior. El número de ocupados ha aumentado en un 0,9 por ciento. Por su parte, el número de parados ha disminuido en un 6,5 por ciento, situándose la tasa de paro en el 28,3 por ciento, 1,6 puntos porcentuales inferior a la del mismo trimestre del ejercicio anterior.

Por provincias, Analistas Económicos de Andalucía, estima que en el cuarto trimestre de 2016, todas las provincias habrían registro un incremento interanual de la actividad superior al dos por ciento. Así, los mayores aumentos, por encima de la media regional, se habrían producido en las provincias de Almería, Cádiz, Granada Málaga y Sevilla.

'BREXIT'

Por otro lado, cuestionados por los efectos del 'brexit', la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Becerra ha señalado que es "complicado" realizar estimaciones al respecto sin tener todavía el marco futuro delimitado. "Son un cliente importante, pero también es cierto que las exportaciones han seguido mostrando muy buen comportamiento, en general", pero "aventurar algo sin tener nada es complicado".

Al respecto, Navas ha señalado en relación con el 'brexit' que, de momento, "no se observan repercusiones negativas especiales", recordando que "no está claro cómo va a evolucionar la negociación y cómo va a repercutir en cada uno de los socios actuales de la UE con Gran Bretaña". "De momento no se está produciendo ninguna evolución negativa", ha afirmado, a tiempo que ha remarcado que "los ingleses siguen siendo los principales turistas en el conjunto nacional y siguen creciendo también en gastos".

Por otro lado, cuestionados por si es el momento de hablar de subida de salario a trabajadores, Navas ha opinado que "siempre que se hable de incremento de salario, la otra pata es la productividad, porque sino este milagro que hemos producido en el conjunto de España a nivel de exportaciones se nos cae".

"La economía española tiene que seguir siendo competitiva, y por lo tanto, tiene que seguir siendo productiva", ha dicho, al tiempo que ha afirmado que "hay que cuidar que no se deteriore la productividad y la competitividad de nuestros productos". Por tanto, ha añadido, sí al posible aumento del salario de trabajadores "y al mismo tiempo siempre productividad, y eso puesto sobre la mesa abre una posibilidad de negociación flexible en la que se atienda a la posibilidad de ambas cosas".

Por último, Muñoz ha hecho un recorrido por el informe y ha destacado que éste junto con otros estudios que cuentan con el apoyo y financiación de la Fundación Unicaja "se convierte en una pieza fundamental para la realización de un diagnóstico integral de la Comunidad andaluza", tanto en términos económicos como sociales.