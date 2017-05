PSOE. RAJOY CREE QUE HAY “MUCHOS TEMAS” EN LOS QUE PUEDE CONTAR CON EL PSOE

Etiquetas

- Se declara “optimista” sobre el rumbo de España. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, consideró este sábado que hay “muchos temas” en los que es “posible” contar con el acuerdo del nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, porque “si todos actuamos con una cierta cordura, sí se puede llegar a entendimientos”.El jefe del Ejecutivo hizo estas consideraciones al clausurar en Sitges (Barcelona) la XXXIII Reunión Anual del Círculo de Economía, donde reiteró que esta legislatura ha de estar marcada necesariamente por el diálogo y el acuerdo para rubricar pactos de Estado en beneficio del interés general de los españoles.Aunque al hablar del PSOE no mencionó expresamente a Sánchez, sí hizo hincapié en que le gustaría tener “acuerdos” con este partido en los “temas de Estado”. “No podemos, a la hora de hablar de Cataluña, el PSOE y nosotros estar con planteamientos totalmente diferentes”, avisó.Supone, por tanto, que encontrará al PSOE en la defensa de la soberanía nacional y también en cuestiones importantes que afecten a la relación de España con Europa o en materias como la política exterior o la de defensa. Por ello, indicó que “hay muchos temas en los que es posible” una posición común entre diferentes.“Si todos actuamos con una cierta cordura, sí se puede llegar a entendimientos”, manifestó, antes de remarcar la importancia de pactar “entre todos” una reforma de las pensiones, de alcanzar un pacto global en materia educativa o de avanzar en un nuevo sistema de financiación autonómica, que “no es un tema menor”.VISIÓN DE ESPAÑAEn cuanto a su visión sobre el futuro de España, dijo ser “positivo” y “optimista”, alegando que tenemos unas “bases magníficas”, a pesar de que “algunos” tienen una “cierta tendencia a hablar solo de lo que no va bien”. “¡Somos los que más crecemos de la zona euro!”, enfatizó.“Si hacemos las cosas bien, si no nos equivocamos y cometemos errores, si logramos tener un mínimo de estabilidad política, esto irá bien en el futuro”, garantizó Rajoy, para seguidamente agregar que si sus políticas se mantienen “será posible seguir avanzando con nuestro país a la cabeza de Europa”.Además, subrayó que “es muy difícil” encontrar un país con un nivel de protección social como el que tiene España y reconoció que este cambio “radical” ha sido posible gracias a los “esfuerzos” de los españoles y de muchos empresarios y trabajadores que tuvieron que “apretarse el cinturón” con la crisis.“Y si me lo permiten, modestamente lo digo, también gracias a una política económica distinta que fue muy difícil llevar a la práctica, de consolidación fiscal y de reformas estructurales”, defendió el presidente del Gobierno ante los empresarios catalanes.