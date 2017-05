(AMPLIACIÓN) EL DÉFICIT COMERCIAL SUBIÓ UN 45,6% EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

Etiquetas

- Récord en exportaciones en el trimestre y en marzo . El déficit comercial de España se situó en 7.199,3 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un 45,6% más que en el mismo periodo de 2016, según informó hoy la secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela.Las exportaciones españolas de mercancías crecieron un 14,1 respecto al mismo periodo de 2016, hasta alcanzar los 69.741,5 millones de euros, mientras que las importaciones se incrementaron un 16,5% interanual, hasta los 76.940,8 millones de euros.En cuanto a la tasa de cobertura (exportaciones sobre importaciones), se situó en el 90,3%, por debajo del 92,5% de un año antes. El saldo no energético arrojó un déficit de 411,3 millones de euros, por debajo de los 987,4 millones de enero-marzo de 2016, y el déficit energético creció un 71,6%, hasta los 6.788 millones.Poncela indicó que las exportaciones “siguen avanzando a un ritmo acelerado”, por lo que este trimestre “es el mejor trimestre de la historia en cuanto a exportaciones y el mejor mes de marzo”. Economía señaló que de los principales sectores que experimentaron crecimientos en sus exportaciones, los de bienes de equipo (representan un 19,2% del total) subieron un 8,2%; alimentación, bebidas y tabaco (17,2% del total) aumentó un 14,1%, y productos químicos (14,3% del total) creció un 11,7%.Los sectores que más contribuyeron al crecimiento interanual de las exportaciones en el periodo fueron productos energéticos (2,9 puntos), alimentación, bebidas y tabaco (2,4 puntos), bienes de equipo (2,1 puntos) y productos químicos (1,7 puntos). Poncela destacó que el comercio mundial está creciendo y España está mejorando su cuota de mercado. Así, indicó que la cuota de mercado se ha mantenido estable durante los últimos 20 años y auguró que este año crecerá al 1,8%, subiendo dos puestos como los países más exportadores, del puesto 18 al 16.Respecto a las zonas donde España exporta, la secretaria de Estado de Comercio informó de que el 67,1% de las exportaciones van dirigidas a la Unión Europea (creciendo al 13,1%), mientras que el 32,9% van destinadas al resto del mundo (+16,3%).Poncela destacó que las exportaciones al Reino Unido crecieron un 5,2%, aunque por debajo de la media, “debido al comportamiento de la libra en este periodo”. Además, recalcó el alza en las exportaciones a China (+36,6%), a Canadá (+21,7%), EEUU (+18%) y Marruecos (+17,8%).Las regiones con mayores crecimientos durante el primer trimestre fueron las comunidades de Baleares, Canarias y Murcia, mientras que las que peor se comportaron fueron Castilla y León, Cantabria y Comunidad Valenciana.Poncela destacó el peso de las exportaciones sobre el PIB, que han pasado de representar el 25% al 33,1%, donde uno de cada cuatro trabajadores está relacionado con el sector exterior, situándose en torno a los 4,6 millones de trabajadores.IMPORTACIONESLas importaciones alcanzaron los 76.940,8 millones de euros, un 16,5% más que en el mismo periodo del año anterior. En volumen, las importaciones crecieron un 8,0% interanual, dado que sus precios ascendieron un 7,9%. Las importaciones de productos no energéticos alcanzaron los 65.888,6 millones de euros, un 10,6% más que la cifra registrada en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, las importaciones de productos energéticos alcanzaron los 11.052,2 millones de euros, un 71,1% más que en el mismo periodo del año precedente.En volumen, las importaciones de productos no energéticos crecieron un 5,9% interanual, debido a que sus precios subieron un 4,5%, mientras que las importaciones de productos energéticos ascendieron un 24,2% interanual, dado que sus precios aumentaron un 37,8%.Los principales sectores en términos de peso sobre las importaciones totales en el periodo fueron: bienes de equipo (sus importaciones representaron el 20,9% del total y subieron un 15,2% interanual), productos químicos (15,0% del total y ascendieron un 6,9% interanual), productos energéticos (14,4% del total y subieron un 71,1% interanual) y sector automóvil (13,5% del total y se incrementaron un 6,6% interanual). Las importaciones de productos no energéticos (85,6% del total) crecieron un 10,6% interanual hasta los 65.888,6 millones de euros.Las importaciones procedentes de la Unión Europea, 54,6% del total (56,9% en el mismo periodo del año anterior), subieron un 11,8% interanual. Por su parte, en las compras a los países de la zona euro, 43,6% del total (45,6% en el mismo periodo del año anterior), aumentaron un 11,3% interanual. Las importaciones de los países de la Unión Europea no pertenecientes a la zona euro, 11,1% del total (11,3% en el mismo periodo del año anterior), ascendieron un 13,6% interanual. Las importaciones procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea, 45,4% del total (43,1% en el mismo periodo del año anterior), aumentaron un 22,7% interanual. Las importaciones procedentes de los principales proveedores de España: Alemania y Francia, con un peso del 12,9% y 10,7% respectivamente, subieron un 9,9% y un 7,8% interanual.Por regiones, el valor de las importaciones aumentó en todas comunidades autónomas. La comunidad que experimentó un mayor incremento interanual de las importaciones fue Canarias (69,7% interanual), seguida por el Principado de Asturias (58,2% interanual) y la Región de Murcia (51,5% interanual). La comunidad con la mayor contribución positiva a la tasa de variación anual de las importaciones totales (16,5%) fue Cataluña con 3,9 puntos; sus importaciones representaron el 28,0% del total y crecieron un 13,5% interanual. Le siguió Andalucía, con una contribución de 2,8 puntos; sus importaciones, el 9,7% del total, aumentaron un 33% interanual. Las importaciones de la Comunidad de Madrid (19,2% del total) aumentaron un 3,4% interanual, las de la Comunidad Valenciana (8,9% de total) crecieron un 13,3% interanual, las del País Vasco (6,2% del total) crecieron un 35,0% interanual y las de Galicia (5,9% del total) ascendieron un 23,4% interanual.