BANCO POPULAR VUELVE A DESMENTIR UNA INSPECCIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

El Banco Popular remitió este lunes un escrito a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) donde asegura que se ve en la “obligación” de volver a desmentir que haya finalizado la inspección del Banco Central Europeo (BCE) y que este organismo haya emitido sus conclusiones o haya hecho valoración alguna sobre los depósitos del banco.Así lo señaló “ante la reiterada publicación de noticias falsas y tendenciosas en un determinado medio digital que contienen errores y aseveraciones de distinta índole incluyendo estimación de provisiones pendientes con importes enormes, sin fundamentar su magnitud, que está totalmente alejada de cualquier estimación razonable”.La entidad añadió además que “es igualmente falso” que el BCE haya manifestado al Banco Popular que las cuentas anuales de 2016 no reflejan la imagen fiel de la entidad. Popular agregó que la inspección que está llevando a cabo el BCE “es parte de su programa de supervisión ordinario, que no ha concluido y que cualquier asunción del resultado final es incorrecta porque todavía no se ha alcanzado ninguna conclusión”. Por tanto, la entidad “deplora la insistencia de este medio en tergiversar los hechos y crear un clima de desconfianza alrededor de nuestras actividades y situación financiera y se reserva de nuevo el derecho a actuar ante instancias judiciales para proteger sus intereses y el de sus clientes e inversores”, concluyó.