EMPLEO AFIRMA QUE LA SEGURIDAD SOCIAL NO RETIRÓ DINERO DE FORMA MASIVA POR LA SITUACIÓN DE BANCO POPULAR

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social afirmó este lunes que la Seguridad Social no retiró fondos de manera masiva de Banco Popular por la situación de la entidad, que acabó vendida al Santander por un euro, sino que se trata de la cantidad de dinero que retira habitualmente para pagar las pensiones.Fuentes del Ministerio indicaron a Servimedia que los fondos que se retiraron del Popular son los habituales para pagar las pensiones, y destacaron que la Seguridad Social sigue manteniendo activa la cuenta en el banco.El diario ‘Expansión’ publicó hoy que este organismo y algunas comunidades autónomas habían retirado buena parte de sus fondos días antes de que el Popular comunicara al Banco Central Europeo (BCE) que no podía abrir las oficinas por falta de liquidez, ante la posibilidad de que si se producía una resolución “típica”, los depósitos superiores a 100.000 euros no quedaran garantizados y pudieron quedar retenidos hasta que finalizara todo el proceso.Sin embargo, desde Empleo explicaron que la cuenta en el Popular se abrió en 2015 tras un concurso público que ganó esta entidad y es la utilizada para la gestión de las pagas correspondientes a los pensionistas.“No es una cuenta muy alta” pero sí tiene “movimiento” y unas condiciones “peculiares” por tener como fin el pago de las pensiones, precisaron desde el Ministerio.