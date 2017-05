Guindos afirma que el Gobierno no inyectará dinero público en Banco Popular

Etiquetas

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado este jueves que el Gobierno "no tiene ninguna previsión de inyectar recursos públicos" en Banco Popular, y ha destacado que desde el Banco de España le comunican "continuamente" que la entidad supera los niveles regulatorios mínimos.

Así lo ha señalado durante su participación en un almuerzo-coloquio sobre el papel de España en la refundación de la UE, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), en el que ha asegurado que "independientemente de lo que es la regulación comunitaria, por supuesto que el Gobierno no tiene ninguna previsión de inyectar recursos públicos".

De Guindos ha indicado que el Popular tiene una parte de negocio tradicional que es "muy buena", presenta una exposición inmobiliaria superior a la media del sector, cuenta con un nuevo equipo de gestión y accionistas privados.

"No suelo hablar de entidades concretas nunca porque no me corresponde", ha apuntado De Guindos, quien ha recordado que los datos del Banco Central Europeo (BCE) ponen de manifiesto que España ha hecho un esfuerzo "importantísimo" en saneamiento del sistema financiero.

Asimismo, ha explicado que ni el Gobierno ni el Ministerio de Economía tienen inspectores, sino que el Banco Popular está supervisado por el BCE, que es el supervisor único, y cuando le pregunta al Banco de España -el "hilo de conexión" del BCE con las entidades financieras españolas- le dicen "continuamente" que el nivel de capital del Popular está "por encima de los niveles regulatorios mínimos.

De igual forma, ha recordado que el BCE realizó la evaluación de calidad de los activos (AQR) y los test de estrés, de los que la banca española salió "muy bien, incluso el Popular". En este sentido, ha recalcado que se realizaron pruebas de resistencia bajo escenarios "terroríficos" para ver cuánto podían aguantar las entidades con un nivel de capital por encima de los mínimos y "la verdad es que el Popular pasó el examen".

De hecho, ha valorado que desde entonces el escenario económico ha sido "muy distinto", al pasar de la recesión a un crecimiento medio del 3%, acompañado de una recuperación de los precios inmobiliarios.

"El Popular tiene una parte de negocio tradicional que es muy buena, la exposición inmobiliaria es superior a la media del sector, tiene un nuevo equipo de gestión y accionistas privados, e independientemente de lo que es la regulación comunitaria, por supuesto que el Gobierno no tiene ninguna previsión de inyectar recursos públicos", ha apuntado.

El Banco Popular recibió el pasado martes una muestra de interés de las entidades potencialmente interesadas en su adquisición, proceso que previsiblemente analizará este jueves su consejo de administración para decidir si continúa barajando una posible operación corporativa.

Guindos desveló esta misma semana que Bankia analizaba la situación de Banco Popular para decidir si finalmente mostraba su interés por adquirir la entidad.

Paralelamente estudia una posible ampliación de capital con el fin de reforzar sus fondos propios y cumplir con mayor holgura con las exigencias regulatorias de capital.