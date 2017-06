Praet: El BCE no facilitará condiciones de financiación a países específicos tras el QE

Etiquetas

El Banco Central Europeo (BCE) no garantizará condiciones de financiación favorables para ningún país en particular, ya que su política monetaria se dirige a toda la zona euro en general, advirtió el economista jefe de la entidad comunitaria, Peter Praet, este jueves en una entrevista concedida a la revista alemana Spiegel.

"Si los riesgos aumentan en un país en particular, no es un problema para la política monetaria", señaló Praet, mientras añadió que "el BCE no está para asegurar financiamiento favorable a los gobiernos".

De igual modo, explicó que cuando llegue el día en el que el BCE termine el programa de compra de activos se centrarán en la inflación y solo actuarán en línea con esta variable, sin tener en cuenta cualquier tipo de queja de los gobiernos nacionales.

"Ya advertimos a los gobiernos de esto y ellos lo entendieron claramente. Acabo de leer unas declaraciones del ministro italiano de Economía y Finanzas, Pier Carlo Padoan: 'Cuando las compras de bonos lleguen a su fin, esto dependerá de nosotros', y Padoan está en lo cierto", argumentó el directivo comunitario.

Por otro lado, hizo referencia al "importante y profundo" problema que tiene la economía italiana, pero señaló que también tiene un gran potencial y que el gobierno está trabajando para la recuperación.

"La economía italiana no crece desde hace 20 años. La renta per cápita real lleva estancada todo este periodo. Por lo tanto, Italia tiene un problema muy profundo. El gobierno está reconduciendo la situación, pero necesita convencer a la gente para que se apoyen las reformas", señaló el economista.