EL BANCO DE ESPAÑA DICE QUE EL PROGRAMA DE EMISIÓN DEL TESORO “SE EJECUTÓ DE FORMA SATISFACTORIA EN 2016” Y A COSTES MÍNIMOS

El Banco de España afirma que el programa de emisión del Tesoro Público, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, “se ejecutó de forma satisfactoria en 2016”, para agregar que “nuevamente se observaron una reducción de costes y un aumento de la vida media de la deuda del Estado”.El organismo publicó hoy la ‘Memoria del Mercado de Deuda Pública 2016’, que recoge que el coste medio de la financiación obtenida en 2016 se situó en el 0,56%, frente al 0,8% de 2015. Por su parte, la vida media de la deuda anotada del Estado aumentó en algo más de cuatro meses hasta situarse en 6,78 años a final de 2016, según explica el Banco de España en una nota. En términos de volumen, la emisión bruta registró un descenso interanual del 7%, situándose en 220.754,8 millones de euros. Al igual que en 2015, los instrumentos que mostraron una mayor actividad emisora en 2016 fueron las letras a un año (53.266,2 millones de euros) y las obligaciones a 10 años (38.140,7 millones de euros). Por lo que respecta a los bonos referenciados a la inflación, supusieron en 2016 el 6,5% del total de la emisión a medio y largo plazo, por encima del 6% registrado en 2015. Desde el Banco de España destacaron el hecho de que de las 48 subastas de letras celebradas, 47 se adjudicaron a tipos negativos. En el caso de bonos y obligaciones, los rendimientos se mantuvieron en general en valores positivos, aunque con algunas excepciones en la segunda mitad del año. En lo que se refiere a la negociación en el mercado secundario de deuda del Estado, en 2016 fue de 10,5 billones de euros, lo que supuso un descenso del 16,2% respecto a la observada en 2015.Esta evolución es resultado de la caída tanto en la negociación entre titulares (-13,2%) como en la contratación con terceros (-18,2%). INVERSORESEl supervisor explicó que los inversores no residentes “siguen siendo el principal grupo de tenedores de deuda”. En concreto, la cartera de no residentes se mantuvo prácticamente estable en bonos y obligaciones, representando el 48,4% del saldo vivo, si bien mostraron un aumento de 4.400 millones en letras, acumulando un 80% del saldo vivo. En relación con las carteras registradas de bonos y obligaciones, en 2016 las tenencias del Banco de España aumentaron en 67.300 millones hasta alcanzar el 18,7% del saldo vivo de este activo. Este alza fue consecuencia del programa de compras de valores públicos del Eurosistema, dentro del conjunto de medidas no convencionales de política monetaria instrumentadas en el área del euro, explicó el organismo que gobierna Luis Linde. Aparte del Banco de España, ningún otro grupo de agentes destacó por haber registrado un aumento “considerable” de sus tenencias. Entre las variaciones negativas, el descenso más relevante fue el de Administraciones Públicas, por valor 16.000 millones, seguido de las entidades de crédito, que vieron disminuir sus tenencias en 15.500 millones. En cuanto a las letras, ni el Banco de España, ni las administraciones públicas, ni las entidades de crédito registraron variaciones de sus carteras positivas o negativas por encima de los 2.000 millones.Los saldos mantenidos en las cuentas directas del Banco de España se redujeron un 40,4%, hasta situarse en 1.002 millones de euros, de los cuales las letras del Tesoro representaron el 12% y los bonos y obligaciones el restante 88%. El saldo vivo de deuda de otros emisores en el mercado de deuda pública se redujo durante 2016 en 8.054 millones de euros, como consecuencia principalmente de la “notable” caída del registrado por otras instituciones públicas distintas de las comunidades autónomas, que disminuyó en 8.007 millones de euros. Las comunidades autónomas también tuvieron una emisión neta negativa, que se cifró en 47 millones de euros. Por último, y al margen de la descripción de la actividad en el mercado de deuda, cabe señalar que las principales agencias de calificación crediticia mantuvieron durante 2016 el rating de la deuda soberana española: Standard & Poor´s en BBB+, Moody’s en Baa2 y Fitch en BBB+.