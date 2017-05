Vara resalta que la Junta está "cuadrando las cuentas" sin apoyo del Gobierno, y Monago ve que los datos lo contradicen

Etiquetas

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha resaltado que su ejecutivo autonómico está "cuadrando las cuentas" de la comunidad sin el apoyo, además, ha dicho, del Gobierno central, mientras que el 'popular' José Antonio Monago considera que los datos oficiales" contradicen tal cuestión, toda vez que a su juicio la Administración socialista en Extremadura "está descuadrando" aún más la situación financiera regional.

En concreto, durante una pregunta formulada al presidente de la Junta este jueves en el pleno de la Asamblea, el presidente del Grupo Popular en dicha cámara, José Antonio Monago, ha recordado que Vara "ha afirmado en distintas ocasiones que ha cuadrado las cuentas y que por eso ahora se inicia un periodo nuevo en el que habrá más inversiones, y ha recordado que además el jefe del Ejecutivo regional "se comprometió sin descuadrarle la vida de la gente".

Tras subrayar que los datos de la Intervención General "contradicen" lo que Vara afirmar sobre situación de las cuentas de la región, y que "todos" las cifras "oficiales" igualmente "desdicen" lo defendido por el presidente de la Junta, ha resaltado que "cuadrar las cuentas no es un eslogan", ya que "o se cuadran y están cuadradas o no están cuadradas", porque "los datos dicen que no están cuadradas", ha añadido.

En este sentido, Monago ha preguntado por los criterios que "sirven de referencia" al presidente de la Junta "para considerar que ha cumplido el objetivo de cuadrar las cuentas" en Extremadura.

Por su parte, Fernández Vara ha reconocido que "no" sabe por qué a Monago "le molestan tanto los gerundios", tras lo cual ha incidido en que las cuentas en la comunidad "se está cuadrando, es un proceso en movimiento". "Estamos cuadrando las cuentas, estaban descuadradas y ahora las queremos cuadrar" y "de un campo al otro se llama cuadrando", ha recalcado.

"¿Cómo voy a decir yo que las cuentas están cuadradas si sé que acabamos el año 2016 con un déficit del 1.6, frente al 2.8 del año anterior?", ha preguntado Vara, quien ha incidido en que la Junta ha "cuadrado 1.2" y "falta todavía cuadrar el 0.9 para llegar al objetivo de déficit".

En este sentido, ha apuntado que el actual Gobierno regional ha sido "capaz ya" de "cuadrar" el pago a proveedores, así como que en materia de deuda la región "no" está "mal" porque se sitúa "por debajo de la media", aunque ha recordado que en esta temática "en relación con el PIB" Extremadura se sitúa "peor que en el cómputo que en relación con el per cápita".

"Estamos en un proceso que no es fácil. Yo no he tenido la suerte, señor Monago, de que me toca la lotería como le tocó a usted 300 millones de euros. Ojalá que la hubiera tenido, no la tuve, y lo estoy teniendo que hacer a pulmón, como se suele decir en estos casos", ha concluido.

MÁS REPROCHES

Por su parte, Monago ha incidido en que a él "no" le ha "tocado la lotería", algo que según ha dicho sí le ha ocurrido a Fernández Vara, toda vez que "entre otras cosas le han chutado el chorro del FLA ese Madrid que es tan malo para usted" y, además, la región ha contado con "esas liquidaciones positivas".

En la misma línea, ha afirmado que los datos de la Intervención General del Estado en febrero apuntan que Extremadura acumula el 0,33 por ciento del PIB en déficit, cuando la media es el 0,7, lo que evidencia a su juicio que Vara "no está ni en proceso ni cuadrando en gerundio" las cuentas, sino que "es manifiestamente mejorable en este indicador".

De igual modo, ha añadido que según la Intervención General del Estado, "en el último mes ha subido 46 millones" el déficit en Extremadura, lo que supone que ésta sea la segunda región con "más déficit de toda España", lo que supone que la Junta "no está cuadrando" las cuentas.

"En dos meses ha agotado usted (en alusión a Vara) el objetivo de déficit para el año completo", ha incidido.

También, ha apuntado que, según datos de la Intervención General de la Junta de Extremadura del pasado 8 de mayo, "el déficit a marzo es del 0,57 por ciento del PIB regional", lo que "quiere decir que en tres meses ha agotado el PIB, la capacidad de todo el año". "No está cuadrando, lo va a descuadrar mucho más", ha espetado.

En la misma línea, ha señalado que según la Intervención General de la Junta "la deuda en el primer trimestre (de 2017) alcanza los 4.221,1 millones de euros en Extremadura, el 22,88 por ciento del PIB, que quiere decir que está a punto de agotar la capacidad de endeudamiento de Extremadura",

"Usted no está cuadrando, está descuadrando, señor Vara", ha señalado Monago, quien ha argumentado que los indicadores "dicen que no es verdad lo que le prometió a los extremeños de que iba a cuadrar las cuentas sin descuadrarle la vida a la gente", porque "no ha cuadrado las cuentas" y además la región el "líder en desempleo en el conjunto de España".

A su vez, Vara ha lamentado que Monago le "reproche" que el actual Ejecutivo extremeño haya "aumentado la deuda en 200 millones" cuando el Gobierno autonómico del PP en la pasada legislatura "en cuatro años la aumentó en 1.200 millones".

De igual modo, ha recordado a Monago que el anterior Gobierno autonómico 'popular' "no acudió al FLA porque no le dio la gana", algo que provocó --ha dicho-- que Extremadura "perdió mucho dinero".

Trsa apuntar que las cuentas "estaban absolutamente descuadradas" cuando el PSOE accedió esta legislatura al poder en la región, ha lamentado además que la región ahora tenga que cuadrar las mismas "solos", en alusión al Gobierno central.

"Ojalá nos diera a nosotros el Gobierno de España no los 50 millones que no nos va a dar y nos serviría para acabar de cuadrar las cuentas. Ojalá nos diera lo que le daba a usted (en alusión a Monago), que ahora no lo dan... Ojalá nos dieran lo que le dan al PNV para cuadrar sus cuentas... Ojalá ayer en la subasta (de renovables) su gobierno se hubiera preocupado un poquito por esta tierra", ha espetado Vara, quien ha añadido que "con esa ayuda probablemente las cosas serían de otra manera".