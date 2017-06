La economía madrileña crecerá un 3,4% en 2017 y se crearán 150.000 empleos, según BBVA Research

Etiquetas

La economía madrileña crecerá un 3,4 por ciento en 2017 y un 2,9 por ciento en 2018, lo que permitirá la creación de 135.000 puestos de trabajo con una reducción de la tasa de paro hasta un 10,4 por ciento.

Así se desprende del informe elaborado por el Servicio de Estudios de BBVA 'Situación Madrid', cuyo contenido ha sido detallado por el director territorial del BBVA Centro, Juan Carlos Hidalgo, y el economista Jefe para España en BBVA Research, Miguel Cardoso.

"Los datos nos ilusionan", ha subrayado Hidalgo al inicio de la presentación del documento tras indicar que las estimaciones apuntan a un crecimiento del PIB de un 3,4 por ciento durante 2017 y 2,9 por ciento en 2018, por encima de lo que se espera para el conjunto de España.

En su intervención, Cardoso ha destacado que se prevé que en estos dos años podrían crearse en torno a 135.000 empleos y que la tasa de paro se reducirá hasta el 10,4 por ciento al final de 2008. La tasa de paro precrisis podría alcanzarse en 2019.

Detrás de este crecimiento, según el economista jefe, se sitúan diversos factores como los bajos tipos de interés; el fuerte crecimiento del crédito, el incremento de las exportaciones; la recuperación del sector inmobiliario; y la reducción del déficit público.

Los datos disponibles en el inicio de 2017 apuntan a que el crecimiento se mantiene. En concreto, se estima que el PIB madrileño podría haber aumentado un 0,9 por ciento en los dos primeros trimestres del año.

Según Cardoso, algunos factores externos apoyan unas buena expectativas para el sector exterior madrileño, tanto en bienes como en servicios. Además, la propia inercia de la economía, junto con algunas factores internos justifican el dinamismo.

Entre estos últimos destaca la recuperación de la inversión, tanto privada, con el incremento de la demanda de vivienda, como pública, gracias a la consolidación fiscal realizada en 2016.

RÉCORD EN EL TURISMO EXTRANJERO

Entre los factores que explican este crecimiento, el economista ha reseñado el buen comportamiento de la demanda interna madrileña y el buen comportamiento del sector exportador, tanto de bienes como servicios.

En este punto, ha destacado que el turismo madrileño registró cifras récord gracias a los visitantes extranjeros. 2016 fue el año récord, con 11,5 millones de turistas y con un gasto turístico que superó los 7.500 millones de euros, lo que significa el 3,6 por ciento del PIB de la región.

Además, los datos de 2016 reflejan que el sector inmobiliario se recupera con fuerza en Madrid. La venta de viviendas en 2016 creció a un ritmo superior a la media nacional. La dinámica trimestral muestra un elevado crecimiento de las ventas en el primer trimestre de 2017, lo que permitió elevar notablemente el nivel de transacciones.

RIESGO PARA EL FUTURO

Estas buenas cifras no están exentas de riesgos de cara al futuro como los que pueden entrañar las decisiones de política a nivel global. La más cercana la tenemos en la decisión del Reino Unido de separarse de Europa.

Hasta ahora, el 'Brexit' no ha supuesto ningún impacto, lo que

no significa que no se vayan a producir. Una vez que se firme el acuerdo, los costes de comercio entre áreas se elevarán y ello sí podría tener un efecto sobre la economía española. No obstante, Madrid no está tan expuesta como otras comunidades autónomas por el turismo británico.

De igual modo, se observan riesgos en el impacto de los precios del petróleo; en el hecho de que se pueda producir un incremento en la infracción; y en los cambios en la política monetaria.

Finalmente, se ha apuntado a la necesidad de continuar reduciendo los desequilibrios que aún conserva la economía madrileña con reformas que ayuden a elevar la productividad.