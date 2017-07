RSC. ACCIONA, GAS NATURAL FENOSA, ERNST & YOUNG, PWC, TECNOVE SECURITY Y ZARDOYA OTIS RECIBEN EL CERTIFICADO BEQUAL

Etiquetas

El Comité de Certificación de la Fundación Bequal ha concedido a Acciona, Gas Natural Fenosa y Tecnove Security la certificación Bequal, categoría Plus, como reconocimiento a las políticas de inclusión de las personas con discapacidad de estas empresas.Además, Ernst & Young, PwC y Zardoya Otis han obtenido la certificación Bequal en su categoría Estandar.Por una parte, han sido reconocidos por la Fundación Bequal los procedimientos y políticas en favor de la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad y, por otra, el compromiso de dichas organizaciones con la mejora e incremento de los niveles y la calidad del empleo de las personas con discapacidad.El certificado Bequal verifica no solo el cumplimiento legal de las empresas, como la cuota legal de reserva de empleo del 2% para empresas de más de 50 trabajadores, sino la integración de políticas inclusivas con la discapacidad en las diferentes áreas de la empresa, políticas y procedimientos que facilitan la incorporación laboral a las mismas de personas con discapacidad.CERTIFICADO BEQUALEl certificado Bequal es una fórmula de evaluación por un tercero, que determina el grado de compromiso en materia de Responsabilidad Empresarial con la Discapacidad en áreas esenciales como son la estrategia y liderazgo, el compromiso de la alta dirección hacia las personas con discapacidad, la gestión de los recursos humanos, el cumplimiento de la normativa y las políticas inclusivas y de igualdad de oportunidades en todos los procedimientos de selección, acceso al empleo, promoción profesional y formación. La Fundación Bequal, entidad que gestiona la concesión de la certificación con el mismo nombre, es un modelo sistematizado de indicadores certificable que reúne todo el acervo y experiencia de sus entidades fundadoras: el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Fundación ONCE, Feacem y la Fundación Seeliger y Conde.