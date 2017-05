AMADEUS PREVÉ QUE LA "MODA" DE CERRAR FRONTERAS AFECTARÁ AL TRÁFICO DE PASAJEROS

Etiquetas

El consejero delegado de Amadeus, Luis Maroto, señaló hoy que durante muchos años la tendencia ha sido la globalización, la reducción de visados y la facilitación del movimiento de personas, pero matizó que “parece que la tendencia o la moda es contraria y se encamina a incrementar visados en algunos países y a cerrar sus fronteras, lo que tendrá un impacto en el tráfico de pasajeros”.Así lo afirmó este miércoles durante su intervención en un encuentro organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), donde apuntó que si el ‘Brexit’ tiene un impacto en el crecimiento global, “lógicamente tendrá un impacto en el tráfico y por supuesto en la compañía, que se producirá seguramente a corto plazo”.En este sentido, Maroto señaló que todas las políticas proteccionistas “no facilitan el movimiento de personas y, por lo tanto, no facilitan que se produzcan viajes”, por lo que “todo aquello que pueda tener un impacto en los viajes, no son buenas noticias”. Aun así, recordó que durante los últimos 15 años el tráfico se ha duplicado y añadió que las estimaciones prevén que se vuelva a duplicar en los próximos 15 años.“Está claro que este tipo de impactos, donde medidas como estas o impactos como los que producen los atentados terroristas provocan una caída muy fuerte a corto plazo que afecta notablemente y provoca un descenso de las reservas, pero al cabo del mes y medio volvemos a la normalidad y o tenemos poca memoria o tenemos necesidad de mirar adelante”, aseveró.PROTECCIONISMOSobre las medidas proteccionistas y la tendencia a cerrar fronteras, Maroto dijo que “lógicamente si eso produce en algún país causará dificultades para llegar a ese país”. En este sentido, afirmó que “durante muchísimos años la tendencia ha sido la contraria, con globalización, reducción de visados y facilitación del tráfico de personas”. “Ahora parece que la tendencia o la moda es contraria y se encamina a incrementar visados en algunos países y a cerrar fronteras, lo que provocará un impacto en el tráfico de pasajeros”, subrayó. CIBERSEGURIDAD, UN RETOEn relación al reciente ataque informático sufrido por numerosas empresas de todo el mundo, el consejero delegado de Amadeus recalcó que su compañía gasta “muchísimo dinero en estos temas”. A este respecto, Maroto señaló que “nadie pensaba en el tema de la seguridad cuando se creó Internet”, pero hoy en día “es un reto para cualquier compañía, porque no nos enfrentamos a un ‘hacker’ en una esquina, sino que nos enfrentamos a verdaderas organizaciones que son capaces de bloquear grandes páginas como Facebook”.Por ello, añadió, “procuramos tener todos los parches y la última tecnología, porque los temas de seguridad nos van a complicar muchísimo la vida”. En este sentido, indicó que ciberseguridad es el área donde más ha invertido su compañía en los últimos cinco años.“Para Amadeus es fundamental protegerse, porque manejamos datos de millones de pasajeros y sus tarjetas de crédito, pero decir que estamos cien por cien seguros es imposible”, aclaró, porque son “grupos extremadamente peligrosos”.