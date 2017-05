Alierta dice que "no puede ser" que Uber y Cabify "no paguen impuestos" y recomienda digitalizarse al taxista

Etiquetas

El presidente de Fundación Telefónica, César Alierta, ha afirmado que "no puede ser" que plataformas VTC, como Uber o Cabify, "no tengan autorización" y no paguen impuestos, lo que está perjudicando al sector del taxi, al que ha recomendado que incorpore a sus servicios todos los "medios digitales" a su alcance.