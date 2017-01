Bilbao Exhibition Centre acogerá AEROIE 2017, el primer congreso de innovación para el sector aeronáutico

Etiquetas

Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo (Bizkaia) acogerá los próximos días 15 y 16 de marzo, AEROIE 2017, el primer congreso de innovación aeronáutica, en el que se darán cita responsables internacionales del sector aeronáutico y expertos en innovación.

Según ha informado BEC, AEROIE 2017 utilizará las metodologías "más innovadoras para dar respuesta a preguntas críticas que se plantean los cargos directivos del sector aeronáutico a la hora de poner en marcha su estrategia de innovación, con el fin de ser más competitivos".

El objetivo del evento, ha añadido, es que cada participante salga del mismo con las herramientas necesarias para aplicar en su entorno de trabajo técnicas innovadoras.

El programa científico cuenta con ponentes internacionales, como Luis Miguel del Saz Rodriguez, responsable de Airbus, quien pondrá a disposición de los asistentes todo el 'knowhow' que en materia de innovación maneja la compañía Airbus.

A través de la conferencia "How to apply the innovation in the Supply Chain", Airbus ofrecerá a las empresas la posibilidad de mantener contactos a través de Oportunidades y Retos, espacio dónde Airbus expondrá las necesidades que tienen y las empresa e innovadores podrán postularse para ofrecer posibles soluciones.

Por su parte, Javier Creus ofrecerá la conferencia "Crecer en la era colaborativa: pentagrowht palancas de crecimiento exponencial". Creus, además de ser el fundador de Ideas forChange y creador del informe @Pentagrowth, es uno de "los más innovadores estrategas y pensadores sobre la economía colaborativa", ha destacado el BEC.

Otro de los ponentes será Alan McShane, consultor en Considiom y s formador de competencias en empresas, especializado en habilidades de comunicación, creatividad e innovación y acreditado para impartir formaciones usando la herramienta Social Style & Versatility de Tracom Group. Su conferencia lleva el título "Las 3 preguntas clave la innovación: Why?, What?, How?".

Por otro lado, Paco Bree, Professor of Innovation & Director of MBI and Innovation Programsen Deusto Business School, ofrecerá la ponencia "Beneficios de una cultura de innovación permanente dentro de la empresa", y el taller "Herramientas para estimular la cultura de la innovación en la empresa".

TALLERES Y PATENTES

Aero Innovation Event acogerá en un mismo lugar a un buen número de actores en materia de innovación, y, por ello, ha habilitado un foro de Patentes donde los científicos e investigadores pueden dar a conocer sus proyectos y la sección de Startups donde expondrán y podrán generar sinergias con empresas e inversores.

AEROIE 2017 completa su programa con talleres en los que los asistentes podrán experimentar diferentes herramientas y metodologías de innovación.