LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN ANIMA A LAS EMPRESAS A QUE APUESTEN POR LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- En una jornada sobre la gestión del talento diverso como fuente de competitividad. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Alicia García, defendió este miércoles el activo estratégico para la sociedad que suponen las personas con discapacidad, animando a las empresas a apostar por el empleo de estas personas, “por los altos beneficios que conlleva tanto en términos de rentabilidad social como económica”.García realizó esta petición en una jornada sobre la gestión del talento diverso como fuente de competitividad, organizada hoy en Valladolid por Fundación ONCE e Inserta Empleo, su entidad para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, bajo el título ‘Gestión estratégica del talento diverso como fuente de innovación, competitividad y RSE-Discapacidad’. Por su parte, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que también acudió al acto solicitó al Foro Inserta su colaboración para que ambas entidades puedan conseguir la total integración laboral de personas con discapacidad, una tarea en la que el Consistorio vallisoletano dijo “tiene una firme y clara voluntad de participar".El encuentro ha sido inaugurado por el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social de la Junta de Castilla y León, Mariano Gredilla; el secretario general de la Confederación de Empresarios de Castilla y León, Cecale, David Esteban; el delegado terrritorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, y la directora general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo.El viceconsejero destacó que “el empleo es lo que permite la igualdad y es la mejor de las políticas frente a la exclusión social. En la Junta de Castilla y León decidimos que ésta fuera la legistura del empleo y aquí no pueden estar ajenas las personas con discapacidad, porque en la recuperación por el empleo nadie sobra”.Por su parte, David Esteban, secretario general de Cecale, explicó los esfuerzos que hace esta confederación por fomentar la responsabilidad social en las pymes, así como el compromisos de las pequeñas y medianas empresas por incorporar en sus prácticas la RSC de una manera estructural, ya que “la RSE no es patrocinar al equipo de fútbol del pueblo”. El delegado terrritorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, recordó que “la ONCE lleva desde sus inicios trabajando por el emplo de las personas con discapacidad, porque a través del empleo aportan su talento a la sociedad y se sienten plenamente integrados en ella”.En su intervención, la directora general de Inserta, Virginia Carcedo, subrayó que “para Inserta, la colaboración con todos los que estáis aquí es estratégica. Desde Inserta continuamos trabajando para demostrar el talento que las personas con discapacidad pueden ofrecer a las empresas. Desde enero de 2016 estamos ejecutando los Programas Operativos en los que se enmarca este foro. En Inserta realizamos una completa tarea de intermediación laboral con las empresas, ofreciéndolas un servicio integral. Cada una de las empresas que contratan a personas con discapacidad no deja de ser un ejemplo de lo rentable que resulta incorporar su talento a sus plantillas”.A continuación, la directora del área Comercial, Alianzas Estratégicas y RSC de Inserta, Mar Medeiros, detalló que “el Foro Inserta es una plataforma de innovación social, que se ha configurado como un espacio de análisis en torno a las políticas de igualdad, diversidad y RSC”.Seguidamente, representantes de las siguientes empresas han expuesto sus casos de buenas prácticas en el ámbito de la discapacidad: Aleia Roses, Ambuiberica, Calidad Pascual, Campofrío, Ceva Logistics, DGH Ingienería y mantenimiento industrial; Grupo Siro, Madison, Mrs, Pago carraovejas, Quesos Entrepinares, Prosol y Trapa.CLAUSURAEl encuentro fue clausurado por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Alicia García; el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso.García defendió que Castilla y León registró en 2016 una cifra record de contratos de personas con discapacidad, alcanzando los 16.000, lo que supone un incremento del 16,3 % respecto a 2015. A pesar de estos avances, ha insistido en la necesidad de seguir trabajando en esta línea. Por último, Martínez Donoso enfarizó que “el objetivo de Fundación ONCE e Inserta es llegar conseguir que las empresas del Foro Inserta cierren el año con 17.000 empleos para personas con discapacidad (hasta la fecha, han generado 15.500 empleos). Ello será posible si seguimos manteniendo una estrecha colaboración con las empresas y las administraciones públicas”.El Foro Inserta Responsable, está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y es una plataforma de trabajo en red e innovación social que posibilita compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas de insercion laboral de talento con discapacidad y RSE y Diversidad. Forman parte del Foro Inserta Responsable más de 90 empresas y entidades líderes en su sector.