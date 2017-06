EL CDTI ASESORÓ EN 3.700 PROYECTOS EMPRESARIALES DE INVESTIGACIÓN EN 2016

Etiquetas

El director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Francisco Marín, indicó este jueves en Foro España Innova que el centro participó como asesor en un total de 3.700 propuestas de proyecto empresarial, de investigación o de centro tecnológico, durante el pasado año, y dieron respuesta a 350 trabajadores “altamente cualificados que trabajan todo el día para que la I+D+i española progrese”.Así lo indicó durante su intervención en el citado evento informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde destacó que durante los últimos 40 años, más de 12.000 empresas “han sido capaces de contarnos su experiencia”. Marín lamentó que “entre las autoridades regionales, las autoridades nacionales, las europeas y más allá, les hemos creado a las empresas un abanico de complejidades y un porfolio que hay que ser experto de verdad para saber cuál es el instrumento que mejor encaja con su necesidad”. Por lo tanto, pidió que no se ponga al CDTI “la etiqueta de financiadores”, sino que “estaré feliz si al cabo un periodo, oigo por ahí que gracias al asesoramiento de CDTI una empresa tuvo éxito”.FINANCIACIÓNMarín reconoció que “financiar es fundamental, pero lo más importante es que entendamos que esa financiación tiene que cubrir todo el abanico de la vida de las ideas de I+D+i en España, donde desde el CDTI acompañamos con todos los instrumentos desde que se nace hasta que se crece”.En este sentido recordó que, para 2017, el CDTI va a poner a disposición de los participantes españoles hasta 1.000 millones de euros, elevando así lo dispuesto el año anterior, cuando la cifra fue de 726 millones de euros, algo que ,según Marín, “se corresponde con demandas del tejido empresarial y del tejido investigador”.El responsable del CDTI indicó que entre 2012 a 2015, las ayudas de CDTI han alcanzado el nivel de representar el 20% de la I+D+i empresarial ejecutada por las empresas en ese periodo. Por tanto, “ese porcentaje, nos convierte en un agente relevante”, subrayó. Marín recordó que la misión del CDTI es “mejorar la competitividad de la empresa española en base a la incorporación de la tecnología en su cadena de valor”.Además, aseguró que son “idóneos” para las pymes, ya que “el 50% de los proyectos presentados en este periodo y evaluados por nuestra unidad de análisis de impacto corresponden a pymes de menos de 50 empleados, donde un tercio de ellas son pymes de menos de 10 empleados.“Es idóneo para pymes y para empresas que no tienen experiencia en I+D+i, y es ahí donde esta nuestro gran problema”. Marín reconoció que el 25% de las empresas de contactaron con CDTI no había tenido experiencia en I+D+i, “por lo que se engancharon a esta virtud a través de una llamada y una consulta en el CDTI”. A este respecto, señaló que “todos los meses, hay un 40% de empresas nuevas, lo que prueba que están surgiendo nuevas iniciativas”. Marín aseguró además que un el 70% de los proyectos no se habrían hecho si el CDTI no hubiese participado en él, porque una de nuestras funciones es la ayuda pública, “que tiene que empujar a reducir el nivel de riesgo que las empresas sienten cuando se meten en una aventura de I+D+i”. RECONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍAEl director general del CDTI reconoció que queda un “reto tremendo”, que es “traducir la sensación de I+D+i a la ciudadanía”. A este respecto, comentó que la ciudadanía “no sabe lo que es la I+D+i”, por lo que “necesitamos hacer un trabajo de divulgación para que todo el mundo entienda que una mejora en sus alimentos, en sus medicamentos, en sus transportes, en su movilidad, en su forma de viajar, todo es I+D, porque yo creo que la gente no lo asocia”, aseveró. “La ciudadanía reclama los servicios que se derivan de nuestras actuaciones pero no nos pone en el motor de la mejora de esos servicios”, concluyó Marín.