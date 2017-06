ATA CELEBRA QUE EL CONGRESO TRAMITE LA INICIATIVA DE CIUDADANOS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD

Etiquetas

La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) mostró este martes su satisfacción por la toma en consideración de la proposición de ley de Ciudadanos para el Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales.“Es el paso definitivo hacia una política de tolerancia cero con la morosidad”, señala el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en una nota de prensa. “Hasta ahora no pagar a tiempo salía gratis y no sólo en coste, sino en sanciones y esta iniciativa al fin establece mecanismos de control y sanciones para los que sin escrúpulos se financian a costa del eslabón más débil de la cadena en las operaciones comerciales, los autónomos y las pymes”, añade ATA.Por ello, amor subraya que “la iniciativa que busca penalizar a quien de forma sistemática, ya sean empresas privadas o entes públicos, incumplan los plazos de pago establecidos por Ley es urgente, y debería tramitarse con la mayor celeridad posible y con el apoyo del Gobierno y el consenso de todos los grupos políticos””. Pide que “además de las sanciones, debe estudiarse que aquellas empresas que no cumplan no puedan acogerse a determinadas ventajas fiscales o se les penalice fiscalmente, algo en lo que el Ministerio de Hacienda ha anunciado hoy que está trabajando y debería coordinarse con la tramitación de la proposición de ley”.