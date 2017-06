ICEX Y AMAZON COLABORARÁN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS

Etiquetas

La secretaria de Estado de Comercio y presidenta de ICEX, Marisa Poncela, y el director general de Amazon.es, François Nuyts, presentaron este martes el proyecto de colaboración público-privada para apoyar y fomentar la internacionalización de las empresas españolas agroalimentarias.Poncela destacó que dicho proyecto, conocido como ‘Foods & Wines from Spain’, se trata de una línea de trabajo que “puede ser muy potente” porque persigue de hacer negocio, comercio y exportación a través de las nuevas tecnologías.La secretaria de Estado de Comercio destacó que esta colaboración público-privada servirá para desarrollar un canal de comercialización de los productos españoles en países extranjeros a través de canales ‘online’.Además, apuntó que las pequeñas y medianas empresas deben incorporar la innovación y la digitalización a las formas de trabajar, porque “hoy lo externo y lo interno tienen unas fronteras que se difuminan cada vez más”. En este sentido, Poncela destacó que “la digitalización es algo disruptivo y es muy fácil ayudar a transformar los sectores más maduros”, por lo que “hay que ver como ayudar a nuestras pymes a transformar las formas de trabajar del siglo XX a las formas del siglo XXI”.“El comercio electrónico es algo con lo que venimos trabajando desde hace una década, porque es un canal adicional a los canales físicos que ya tenemos, que nos permite acercarnos a mercados lejanos”, recalcó.Ante estos datos, la secretaria de Estado de Comercio subrayó que “queremos ampliar la base exportadora de las empresas a través del comercio electrónico”.En este sentido, Poncela comentó que el comercio interior “tiene que entrar en el comercio digital, porque transforma las ciudades”. Por tanto, “tenemos que ayudar a su reformulación para mantener los hábitos culturales”, subrayó. Poncela recordó que en 2016 el comercio digital creció un 28%, por lo que “tenemos que reforzar las marcas a través de las formas digitales, para generar imágenes y contenidos de calidad, atracción de tráfico a través de redes sociales y con asesoramiento”.REINO UNIDO Y ALEMANIA, PRINCIPALES MERCADOSDurante su intervención, Nuyts informó que el proyecto ‘Foods & Wines from Spain’ comenzará su operativa de venta productos agroalimentarios españoles en Reino Unido y Alemania, los que calificó de “mercados especialmente significativos”.En este sentido, recordó que en el año 2016, distribuyeron hasta 3.070 millones de euros, de los que el 16% del total de las exportaciones de productos de comida y bebida lo ocuparon entre estos dos países.Nuyts destacó que durante los últimos años se ha producido un nivel de venta “continuado y regular”, donde más de 1.200 empresas exportaron al extranjero durante al menos los cuatro últimos años.El responsable de Amazon.es subrayó que apuestan por la internacionalización de las empresas a través de la venta ‘online’ y recordó además que para este año prevén crear 600 nuevos empleos en España.“Queremos seguir desarrollando nuestra colaboración a largo plazo con las empresas españolas para exportar fuera del país” porque "los años que llevo en España me han permitido descubrir la gran gastronomía que tiene, por lo que me gustaría que fuera degustado fuera de España”, aseveró.Desde hoy, añadió Nuyts, las empresas españolas podrán comercializar con la red logística de Amazon, donde “estamos convencidos de que la venta ‘online’ será una gran oportunidad de las pymes del sector”.“Este servicio facilitará la relación y el negocio entre cliente y empresa, lo que será un gran éxito”, auguró. En este sentido, recordó que las empresas que usaron Amazon para comercializar sus productos “duplicaron” sus ventas. Por último, Nuyts quiso agradecer la confianza de Icex y apuntó que desea que sea “el inicio de nuevos proyectos de cooperación, que permita que esta vía de trabajo se amplíe a más ámbitos y no solo a comida y bebida”.