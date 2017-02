CRISTINA FALLARÁS DEJA LA DIRECCIÓN DE DIARIO16.COM

Etiquetas

La periodista Cristina Fallarás dejó este viernes la dirección de 'Diario16.com', cargo al que accedió en septiembre de 2016."Las condiciones laborales que propone la empresa editora me resultan inaceptables, personalmente y en general", explicó la periodista y escritora aragonesa en su perfil de Twitter.Fallarás asegura que se marcha "con la alegría del trabajo bien hecho y de haber compartido con estupendos profesionales un camino corto y rico. Hay asuntos en los que una no debe participar".Fallarás deja el puesto cuando no han transcurrido ni quince días de su conferencia como directora de 'Diario16.com' en el Foro de la Nueva Comunicación. Fue el pasado 31 de enero, y en su intervención se mostró orgullosa de dirigir un medio que apuesta "por la profundidad y el pensamiento de los lectores", a contracorriente del "empeño" extendido en la prensa digital, a su juicio, de dar "muchas noticias".Cristina Fallarás (Zaragoza, 1968) ha sido jefa de redacción de la edición catalana de 'El Mundo' y subdirectora del diario gartuito 'ADN', y también ha participado como tertuliana en Telecinco, Cuatro y laSexta.