El Canal anunció en julio que iba a cerrar 10 empresas en Iberoamérica por "poca actividad" o actividades impropias

Etiquetas

El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, anunció el pasado mes de julio que Canal iba a cerrar las diez empresas que tenía en Iberoamérica porque tenían "poca actividad" o realizaban actividades que "no se corresponden con las propias del canal".

En julio, Garrido explicó que se iba a dar orden de cerrar diez empresas, o "quizá alguna más". Además, avanzó que se iba a elaborar un informe del resto de empresas para tomar una "determinación" con respecto al conjunto de compañías que tiene el Canal en Latinoamérica.

"Se va dar orden de que diez empresas, quizá alguna más, que tienen poca actividad o que realizan actividades que nosotros entendemos que no se corresponden con las propias del Canal, relativas al ciclo integral del agua, se cierren. Además elaboraremos un informe del resto de empresas para tomar una determinación con respecto al conjunto de las compañías en Latinoamérica. Pero de momento se va a dar orden de cierre a 10, que o bien no tenían actividad o no era una actividad razonable y compatible con la que tiene el Canal", explicó.

Por otra parte, Garrido avanzó que ya habían entregado a la Fiscalía la documentación sobre la compra de la empresa brasileña Emissao que obraba en su poder.

Hoy mismo, tras la detención del expresidente Ignacio González, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha recordado que fue el propio Canal de Isabel II el que puso la información sobre la compra de Emissao en manos de la Fiscalía.