Codorníu lidera la nueva categoría 'Cavas de Paraje Calificado' con tres cavas de los 12 totales

Codorníu ha conseguido para tres de sus cavas la nueva categoría de 'Cava de Paraje Calificado', que la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, anunció este miércoles, en la que se han distinguido 12 cavas en total.

Finca La Pleta, Finca El Tros Nou y Finca La Fideuera, tres cavas de la recién presentada colección de cavas Ars Collecta Codorníu, están incluidos en la primera lista de este nuevo distintivo, que fija requisitos, características y controles de calidad que certifican el grado de excelencia de los cavas más 'premium' del sector.

El consejero delegado del grupo Codorníu Raventós, Javier Pagés, ha destacado en declaraciones a Europa Press que los cavas con esta denominación son "equiparables a los mejores vinos espumosos del mundo", y ha señalado que los tres seleccionados del grupo catalán son de la cosecha del año 2007, lo que demuestra el trabajo previo para conseguir esta distinción.

Ha considerado que ahora hay un importante trabajo que hacer, tanto por parte de las administraciones como de las empresas, para dar a conocer la distinción de 'Cavas de Paraje Calificado', y ha explicado que esta iniciativa responde a la necesidad de mejorar la percepción general del cava por parte de los consumidores.

"La percepción general no es la que se merece la gran mayoría de los cavas", ha asegurado, ya que ha garantizado que existen productos de muy alta calidad.

Codorníu presentó recientemente su colección de alto prestigio Ars Collecta Codorníu, que se compone de cinco cavas en total: Jaume Codorníu, los tres cavas de finca y de paraje, y 456, una combinación de los tres parajes.

La colección Ars Collecta Codorníu forma parte de un proyecto transversal que la empresa está llevando a cabo en todas las bodegas del grupo; arrancó hace más de diez años con una clasificación de viñedos dentro de las cerca de 3.000 hectáreas que posee el grupo.

12 CAVAS

La ministra de Agricultura anunció los 12 cavas elegidos este miércoles en la entrega de los Premios Excelencia Cava, organizados por el Consejo Regulador del Cava en el Fòrum Berger Balaguer de Vilafranca del Penedès (Barcelona).

En concreto, los 12 primeros parajes calificados son La Pleta, El Tros Nou, La Fideuera (Codorníu), Vinyes de Can Martí (Torelló), Turó d'en Mota, Serral del Vell (Recaredo), Vallcirera (Alta Alella), La Capella (Juvé & Camps), Can Sala (Agrícola Casa Sala), Can Prats (Vins El Cep), Font de Jui (Gramona) y Terroja (Sabaté i Coca).

La ministra detalló que los 12 parajes se aprobaron por orden ministerial que ella misma firmó a principios de julio, y que próximamente aparecerá publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta nueva categoría de vino espumoso Cava de Paraje Calificado, que fue propuesta por el Consejo Regulador, es un nuevo distintivo que fija requisitos, características y controles de calidad que acreditan la excelencia del producto.