Colaboración y planificación, claves para la internacionalización on line de las pymes riojanas

La colaboración y la planificación son dos de los elementos claves para la internacionalización on line de las pymes. Así se ha puesto de manifiesto este martes en la jornada empresarial sobre "Las claves de la Internacionalización on line: herramientas, marketplaces y logística", que se ha desarrollado a iniciativa de la Cámara de Comercio de La Rioja.

Una sesión donde se han analizando los principales factores de éxito en la apertura de canales digitales internacionales, a la que han asistidon más de medio centenar de personas y que se celebra gracias a la colaboración de las firmas Targo Bank, DHL e Inycom.

Como ha afirmado a Europa Press el director general de la Cámara, Florencio Nicolás, "estamos en plena revolución industrial y tecnológica, hablamos de industria 4.0, con las tecnologías con incidencia directa en las formas en las que nos relacionamos en la sociedad y también en el mundo económico".

"La empresa que no está en la era digital va a ver comprometido su futuro. Es un tema del que no pueden quedar ajenas las pymes, no es solamente un asunto para las grandes empresas. Vemos que en países como Reino Unido, Estados Unidos o China llevan ritmos de crecimiento importantes, y la empresa que no esté ahí se verá abocada a no estar en los grandes circuitos comerciales", ha señalado.

Por su parte, la responsable de International eBusiness de la firma Inycom, Carmen Urbano, ha apuntado que "el comercio electrónico es muy amplio, no podemos pensar solo en tiendas con nuestra marca, hay muchas fórmulas, como los marketplaces, lugares de encuentro directo entre oferta y demanda y que están en auge".

Ha citado como ejemplo el proyecto piloto de internacionalización digital que su firma está desarrollando para la marca 'Alimentos de Aragón', la gestión on line de una tienda para una veintena de empresas que pueden ofrecer más de 400 productos alimentarios, en la plataforma Alibaba.com, la más grandes del mundo.

Para Urbano, lo esencial para que las pymes accedan a estas plataformas es que "deben pensar en formas colaborativas", como en el caso citado, donde las 20 empresas "son, en principio, hasta competencia", ya que son diferentes empresas del mismo sector, en este caso, el alimentario.

"Pero lo que hay que hacer es pensar en cooperar, no solo en vertical sino en horizontal, entre distintos sectores y entre empresas de distintos sectores, para colaborar y compartir gastos en estos mercados, en los que no es tan fácil posicionarse como tienda propia", ha concluido la experta de Inycom.

Por último, la product manager de ecommerce de DHL Iberia, Marta Belloso, ha defendido la planificación ante la "tercera pata" del comercio electrónico, la logística, "de la que, al final, depende buena parte de la percepción de la calidad de la compra, ya que es el único contacto físico que se da en todo el proceso de ecommerce con su cliente".

Por ello, ha considerado "fundamental" la planificación en este sentido "desde el minuto uno, porque la logística tiene una incidencia económica importante, porque estamos hablando de comercio internacional, y el transporte y demás tiene un coste elevado, y eso supone un componente importante en el precio final del producto".

"No hay que dejar para el final la variable del componente de la logística, porque si ya es difícil en el territorio europeo, ahora que se extiende también a otros territorios, con diferentes normativas, aranceles, tasas o aduanas, hay que prepararse muy bien. Es todo un tema de preparación a priori, de saber cómo tiene uno que salir al mercado", ha reseñado.

Además de estos expertos, la sesión, que ha contado con una nutrida representación de empresas riojanas, ha finalizado con una ponencia sobre 'Tecnologías impulsoras de negocio internacional y la competitividad', a cargo de Mosés Gil, experto en business intelligence del área TIC de Inycom.