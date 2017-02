Directivas destacan la internacionalización para ganar en competitividad y advierten que no es solo exportar productos

Etiquetas

La vicepresidenta ejecutiva de Ayesa, Arancha Manzanares, y la consejera delegada de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), Vanessa Bernard, han destacado este miércoles la internacionalización para ganar en competitividad y han advertido que no se trata solo de exportar productos.

Así lo han señalado en el II Encuentro Directivas del S.XXI, patrocinado por Vodafone, ante un centenar de directivos de empresas. Manzanares y Bernard han coincidido en que la "internacionalización es importante y en muchos casos necesaria, porque es crucial hoy en dia diversificar y ganar competitividad en otros mercados". No obstante, han afirmado que "no es tarea fácil, no se trata de exportar productos, es ir más allá, crear estructura, conocer los países, y hacer una inmersión e inversión en ellos".

En este sentido, la consejera delegada de Extenda ha trasladado las líneas de servicios y apoyo que ofrece la institución andaluza a las empresas que estén dispuestas a dar el salto al exterior. "Llevamos desde 1985 orientando y prestando servicios de ayuda a las empresas. Para ello analizamos las dificultades y retos a los que se puedan enfrentar", ha subrayado.

Por su parte, la vicepresidenta de Ayesa ha resaltado que "a pesar de las dificultades del proceso, su empresa, y gracias a la internacionalización, ha logrado llevar agua, sanidad, infraestructuras, y educación a países y personas para hacerles la vida más fácil". Aunque, sí ha señalado que les "ha sido más fácil internacionalizar la parte de ingeniería en infraestructuras, que los productos Tics".

Cuestionadas sobre las dificultades y retos a los que las empresas se enfrentan a la hora de introducirse en mercados extranjeros, Bernard ha insistido en que "para salir fuera es necesario buscar ayuda, porque salir es complicado y hay muchas instituciones como Extenda, el ICEX o las Cámaras de Comercio que ofrecen una red de colaboración, programas de apoyo y servicios de ayuda y acompañamiento que hace que las empresas no se sientan solas en países donde antes no han estado".

En este sentido, la vicepresidenta Ejecutiva de Ayesa ha alabado la labor que realizan estas instituciones. "Gracias a esta red colaborativa nos hemos podido apoyar y buscar socios locales, y ha sido más fácil y seguro", ha indicado.

Sobre las dificultades, Manzanares ha asegurado que "internacionalizar puede ser muy bonito al principio, pero es duro, las legislaciones de los países son diferentes, el idioma, y el modo de trabajar". "Y si a ello le unimos que tenemos que exportar talento e ingenieros españoles, se hace más complicado y caro. Por lo que a veces creo que la internacionalización es más bien una labor heroica", ha advertido.

Sobre estas dificultades, Bernard ha insistido en la necesidad de "encontrar el socio local adecuado". "Son países diferentes, con sistemas judiciales distintos, y, a veces, te metes en líos de los que cuesta salir", ha señalado.

Desde una vertiente más personal, ambas directivas han asegurado que se trata de algo "muy enriquecedor", pero que cuenta con dificultades personales, que van desde la conciliación familiar, hasta las discriminaciones de sexo que encuentran en países como Irán.

Finalmente, las directivas han trasladado a los asistentes al encuentro algunos consejos y han insistido en que es fundamental "ofrecer un producto de calidad, con valor añadido". "Lo que no se vende en España, no puedes intentar venderlo fuera", han asegurado.