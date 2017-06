EL EMPLEO TEMPORAL EN LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS AVANZÓ UN 8,1% Y EL FIJO LO HIZO UN 0,3% EN EL PRIMER TRIMESTRE

Etiquetas

El empleo temporal en las empresas no financieras creció un 8,1% mientras que el indefinido se incrementó “muy moderadamente” en un 0,3% en el primer trimestre del año, según el Banco de España.En un artículo analítico, el supervisor destaca que el empleo en las empresas no financieras experimentó un incremento interanual del 1,5% en los tres primeros meses del año, un dato ligeramente inferior al del año previo (1,7%).Los gastos de personal también aumentaron, un 1,7%, como consecuencia de la “positiva evolución del empleo”, en un contexto en el que las remuneraciones medias presentaron una variación prácticamente nula (0,1%).En las ramas de industria, comercio y hostelería, y la que engloba al resto de actividades se observaron incrementos en el número medio de trabajadores, con tasas del 1,9%, 2,8%, y 2,3%, respectivamente. El sector de energía, por su parte, presentó una variación de sus plantillas ligeramente negativa (del 0,6%), mientras que el de información y comunicaciones registró un importante descenso (de un 4%).En cuanto a los salarios, industria, comercio y hostelería, y resto de actividades registraron aumentos por encima de la media (un 1,7%, 1,1% y 0,6%, respectivamente), en tanto que en la de energía prácticamente los salarios no variaron, y en el sector de información y comunicaciones descendieron un 2,1%. En lo que respecta al valor añadido bruto, en los tres primeros meses del año avanzó un 1,1%, tasa muy similar a la registrada un año antes (1%).Por su parte, el resultado ordinario neto aumentó, en términos interanuales, un 10,9%, impulsado por la favorable evolución tanto de los ingresos financieros (por los mayores dividendos percibidos) como de los gastos de esta misma naturaleza, que se redujeron por el descenso de los costes medios de financiación.La positiva evolución de los beneficios ordinarios permitió que la ratio de rentabilidad aumentara una décima, hasta el 3,2%, y la de los recursos propios creciera medio punto, hasta el 3,9%, respecto al nivel alcanzado un año antes la ratio de deuda sobre los beneficios de explotación aumentó levemente.