Expresidente de Cepyme dice que la cúpula sabía que el coche que usaba lo alquilaba a su empresa por 5.300 euros al mes

El expresidente de la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) Jesús Bárcenas ha asegurado este lunes que el comité ejecutivo y la junta directiva de la organización empresarial sabía que cobraba una remuneración de 5.500 euros al mes y que el coche de alta gama que utilizaba para el cargo lo alquilaba a su propia empresa por otros 5.300 euros al mes, además de contar con una tarjeta VISA.

Barcenas y Jesús Terciado Valls, otro expresidente de Cepyme, están siendo juzgados por la Audiencia Provincial de Madrid como autores materiales de un delito continuado de falsedad documental en concurso medial de otro delito continuado de apropiación indebida. El fiscal les reclama una pena de 4 años de cárcel por ocultación a los órganos colegiados de dotar de un sueldo a los presidentes de la patronal.

El primer acusado ha esgrimido que en 2006 empezó a percibir un sueldo porque su cargo como presidente era "ejecutivo" y le llevaba "todo el día", una decisión que fue "hablada" con el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) porque Cepyme "dependía y era supervisada" por la patronal empresarial española, aunque también recogían alguna subvención estatal.

"Y se tomó el acuerdo del cual se informó al Comité Ejecutivo, que eran conocedores de que yo percibía esa remuneración. Los técnicos, el secretario general de CEOE y Cepyme fueron los que marcaron esa remuneración, un sueldo muy por debajo de los precios de mercado que yo asumí", ha indicado.

Bárcenas ha indicado que las cuentas estaban a disposición de todos los miembros de la patronal de las pymes y "todos eran conocedores". "También implantamos una auditoría. Y en ningún momento en todos estas órganos hay ninguna salvedad o pregunta al respecto, y se aprobaba todo sin problemas. Mi sueldo estaba documentado porque hay una figura dentro del Comité Ejecutivo, el de contador, que todos los meses autorizaba todos los meses los ingresos y los pagos de la Cepyme. Había constancia por todos los cauces para que eso no estuviera tapado", ha manifestado.

El procesado ha puntualizado que su sueldo no figuraba apuntado como sueldo de presidente, sino dentro de una partida de alta dirección con dos personas que lo cobraban, él y el secretario general, pero que "aparece documentado y contabilizado". Respecto al vehículo arrendado, ha reconocido que se lo alquiló a su propia empresa, que lleva su nombre, y en la que participaba junto a su mujer e hijo. "Esa empresa se dedica a alquiler de maquinaría, con una flota de más de 60 vehículos", ha explicado.

Bárcenas ha indicado que "se estuvo viendo" empresas de renting para conseguir un vehículo "que fuera seguro", aunque no se lanzó un concurso para ello porque en la organización "no era necesario pedir esas ofertas ni concurso". "Yo iba y venía de Valdepeñas todos los días y viajaba por toda España. Cuando llegué a Cepyme el coche era inútil y no tenía vida por delante. Se estuvo viendo en el mercado", ha sostenido.

De hecho, ha dicho que tanto la patronal de las pymes como CEOE decidieron que "no era momento de invertir" en la compra de un vehículo de esa gama, que estaría en un precio de unos 120.000 euros. "Queríamos un vehículo seguro. El comité ejecutivo (de Cepyme) era conocedor de que el coche era una empresa de mi servicio, con su membrete. Yo podía haber creado una empresa fantasma. Podíamos haber creado algo, pero no. No nos hemos querido esconder nunca" ha apuntado.

Preguntado por el fiscal, el procesado ha concluido que el Comité Ejecutivo "tenía suficiente información y todos los meses aprobaba todos los pagos, constando el alquiler del vehículo como Servicios exteriores". "Del coche presentábamos una factura mensual a Cepyme, con el IVA a Hacienda, un precio que se mantuvo los 8 años de mi mandato, con razón social, domicilio, NIF, impuesto de sociedades, ingresos del IVA y demás", ha añadido.

De hecho, el acusado ha señalado que "históricamente" los presidentes de Cepyme siempre habían tenido vehículo y conductor propio , así como escoltas, hoteles, gastos de seguridad, etcétera. Y ha indicado que le salía más rentable utilizar un vehículo con el que ir y volver todos los días a su pueblo que residir en Madrid, con el coste de hotel que eso llevaba incluido. El anterior presidente residía entre semana en el hotel Wellignton de Madrid, pero él no quería perder el arraigo familiar.

Respecto a la tarjeta Visa de la que también disponía, Bárcenas ha señalado que no la usaba mucho porque "siempre pagaba el secretario general". "En los ocho años de mi mandato la habrá usado 15 o 20 veces para algún almuerzo o gasto de algún viaje en los que iba solo. No cobraba dietas", ha apuntado.

Jesús Bárcenas se ha jactado además de haber implantado durante su mandado de una auditoría "porque quería que hubiera transparencia". "Yo por donde he ido pasando las cuentas han quedado muy claras y con superávit. Le he dedicado tantas horas de mi vida a la organización empresarial para que se ponga en duda mi honradez. No sabe el dolor que nos está causando esto en mi una empresa, con más de 80 trabajadores", ha concluido.