GALICIA. FUNDACIÓN ONCE E INSERTA EMPLEO CELEBRAN EN SANTIAGO UNA JORNADA SOBRE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO DIVERSO

Etiquetas

Fundación ONCE e Inserta Empleo, su entidad para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, celebraron este jueves en Santiago de Compostela (A Coruña) una jornada del Foro Inserta Responsable con el título ‘Gestión estratégica del talento diverso:nuevos proyectos de trabajo en red’.El encuentro fue inaugurado por el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Antón Arias; la secretaria general de la Universidad de Santiago, Consuelos Ferreira; el delegado territorial de la ONCE en Galicia, Manuel Martínez Pan, y la directora general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo.Arias destacó que “lo diferente para nosotros debe ser algo que no tenga una carga peyorativa, sino que aporte visiones distintas porque ése es el enriquecimiento que supone la diversidad”. “Debemos integrar a las personas con discapacidad porque aportan cosas distintas al mundo de la empresa”, remarcó.Por su parte, Ferreira aseguró que “existe una concienciación sobre la necesidad de que la integración sea real, pero todavía quedan muchas cosas por hacer” y añadió que “la universidad tiene que transmitir el concepto de integración porque forma a los jóvenes de quienes va a depender el futuro” y “tiene que estar preparada para acoger empelados que, a lo largo de su vida, pueden presentar una discapacidad sobrevenida”.Asimismo, Martínez recalcó que “es fundamental unir rentabilidad económica y social”. En este sentido, aseguró que la ONCE, a lo largo de sus 80 años de historia, ha demostrado que es posible hacerlo, y como prueba de ello aportó el dato de que el 88 por ciento de su plantilla son personas con discapacidad.En su intervención, Carcedo explicó que “las empresas ayudan a Inserta Empleo a realizar su trabajo, que es intermediar entre ellas y los demandantes de empleo. Inserta aprovecha las nuevas tecnologías para adecuarse más a las demandas de las compañías”.Por último, Jaime Martínez, embajador de la Diversidad del Foro Inserta Responsable, incidió en la idea de que es necesario que la dirección de las empresas participe en la integración, y apuntó que esta política debe ser sostenible en el tiempo, no algo coyuntural. “Lo que importa es el talento; por tanto, hay que adaptar el puesto a la persona y no al contrario”, concluyó.El Foro Inserta Responsable, está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y es una plataforma de trabajo en red e innovación social que posibilita compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas inserción laboral de talento con discapacidad y RSE y Diversidad. Forman parte del Foro Inserta Responsable más de 90 empresas y entidades líderes en su sector.