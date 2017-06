EL GOBIERNO CREA UNA LÍNEA DE FINANCIACIÓN DE 50 MILLONES PARA PEQUEÑOS PROYECTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS

Etiquetas

El Consejo de Ministros aprobó hoy la creación de una nueva línea de financiación dotada con 50 millones de euros con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), para pequeños proyectos que no superen los tres millones de euros. Desde el Gobierno señalaron que esta línea tendrá un procedimiento “más ágil”, de manera que los proyectos concretos que se atengan a los requisitos establecidos por el Comité FIEM no necesitarán ser aprobados de forma individual por el Consejo de Ministros, sino que se aprobarán directamente por la Secretaría de Estado de Comercio.El límite de tres millones de euros se justifica porque se alinea con las necesidades más comunes de las pymes y por consistencia con la delimitación de pequeños proyectos que se utiliza en otros ámbitos de apoyo a la internacionalización.Además, el Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de una línea de financiación de proyectos cofinanciados por el FIEM y la Unión Europea, además de la concesión de cuatro créditos FIEM en condiciones comerciales. Todas estas operaciones suponen un total de 63,12 millones de euros y se financian con cargo a los recursos propios del Fondo, por lo que no generan déficit público.