GOIRIGOLZARRI: "LA DIGITALIZACIÓN ES UN RETO, NO UNA AMENAZA Y SERÁ UNA INMENSA FUENTE DE OPORTUNIDADES"

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, se mostró hoy convencido de que el proceso de digitalización, lejos de ser una amenaza para la entidad es un reto que permitirá al banco mejorar su posición.Así lo indicó Goirigolzarri durante su intervención en el Demo Day del primer programa de aceleración de Bankia Accelerator by Conector. “La digitalización es un reto para Bankia, no una amenaza. Y si sabemos gestionarla adecuadamente, es una inmensa fuente de oportunidades”, puntualizó.En este sentido, el primer ejecutivo del banco reconoció que en Bankia "somos muy conscientes del cambio estructural que representa la digitalización para el sector financiero y para la sociedad en su conjunto". Por ello, explicó que "nos estamos esforzando en entender los cambios de hábitos de los clientes".Según explicó, desde este entorno de colaboración y "aprendizaje mutuo" es desde el que se desarrolla el programa de aceleración de Bankia Accelerator by Conector, “como apoyo al ecosistema emprendedor a través de la aceleración de startup innovadoras”.Se trata de un programa que nació en mayo del año pasado con el objetivo de impulsar 20 startup en dos años mediante tres programas de aceleración.El primero de estos programas recibió un centenar de candidaturas, de las que seleccionó cinco empresas. Tras cinco meses de trabajo, culmina ahora en el Demo Day, un foro de inversión privado donde los emprendedores han presentado sus startup ante inversores, business angels y VCs (venture capital).Las empresas que han formado parte del primer programa de aceleración han sido: Afterscool, Bitrendy, Kiply, Kwiil y Teachapp.Además, Goirigolzarri aprovechó su intervención para reivindicar los valores del “esfuerzo, compromiso, emprendimiento y responsabilidad”, ya que “solo premiando al que se esfuerza, al que se comprometa o al que se arriesgue, estaremos ayudando a construir una sociedad más justa y comprometida”.Para finalizar, el presidente del banco añadió que en España "necesitamos más emprendedores que tengan el coraje de asumir que pueden fracasar, y así se lancen a la conquista de metas más lejanas y retos más altos".