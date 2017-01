"Incertidumbre" en los empleados de Consorcio Jabugo, que piden que les informen sobre una posible venta

Etiquetas

Los trabajadores de las empresas cárnicas Consorcio de Jabugo y Matadero de Cumbres Mayores, ambas pertenecientes al grupo Agrolimen y con instalaciones y oficinas en las provincias de Huelva y Sevilla, han mostrado su "gran preocupación" e "incertidumbre" ante una posible venta de ambas empresas.

Fuentes cercanas a los trabajadores han indicado a Europa Press que "es 'vox populi' en la zona que Agrolimen pretende vender todo el grupo Consorcio de Jabugo, que incluye, entre otras empresas, a la propia Consorcio de Jabugo --empresa radicada en Jabugo aunque con sede en Sevilla-- y Matadero de Cumbres Mayores, con instalaciones en Cumbres Mayores, pero también con oficinas en Sevilla". El grupo Consorcio de Jabugo lo forman además Quesos Canal, con sede en Valladolid y bodegas Roger Goulart.

Las fuentes han indicado que los trabajadores "tienen incertidumbre porque no sabemos qué van a hacer con nosotros, si van a contar con nosotros o si se van a desvincular de todos". En Consorcio de Jabugo hay 33 trabajadores y en Matadero Cumbres Mayores otros 20 empleados.

Han explicado que la venta "viene motivada porque Agrolimen ha adquirido el cien por cien de Gallina Blanca y Affinity y quiere desvincularse del resto de empresas que tenía".

Las fuentes indican que "Grupo Osborne parece estar interesado en Consorcio de Jabugo", toda vez que "otros han venido a informarse, pero ninguna ha pedido documentación solo Sánchez Romero Carvajal, que pertenece a Osborne".

"Nos consta que hay reuniones y que se han sentado a negociar, a la espera de nuevas negociaciones y esperamos que nos informen", han indicado las fuentes, que precian que "debido a esa incertidumbre existe un cese de la actividad impresionante", de forma que "ahora mismo la empresa está abierta pero con una bajada de actividad tremenda, de forma que este año no van a sacrificar cerdos al estar en venta la empresa".

A juicio de los trabajadores "existe un desmantelamiento de la empresa y una reducción de la actividad al no haber campaña de sacrificio de bellota, pues la actividad es nula, y tememos que quieran liquidar el genero y que la empresa tenga que cerrar por falta de genero".

Fuentes sindicales han indicado a Europa Press además que "hay conversaciones para la venta de las dos empresas, pero que de momento no se les ha dicho demasiado a los trabajadores, a los que se le han prometido que se les subrogaría en las mismas condiciones en las que están en la actualidad".

No obstante, apuntan que "hasta que no se complete un compromiso de compra los trabajadores no formarán parte de las negociaciones, por lo que no saben en qué punto están las negociaciones".

Lamentan que los trabajadores "han escuchado rumores" sobre va a haber una venta y critican que a los trabajadores "no se les ha dicho nada", por lo que van a solicitar información a la empresa. Se han mostrado "intranquilos" por la situación "ya que algunos de esos rumores sí apuntan a despidos", indican algunas fuentes sindicales consultadas.