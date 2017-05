LINARES (TELEFÓNICA) RECONOCE QUE VIVIÓ EL CIBERATAQUE “CON INQUIETUD”

Etiquetas

- Afirma que la situación se ha normalizado. El vicepresidente del Consejo de Administración de Telefónica, Julio Linares, reconoció este martes que vivió el ciberataque que afectó a su compañía “con inquietud, tanto a nivel personal como empresarial” .Así lo afirmó hoy durante su intervención junto con el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, en la presentación del ‘Plan Digital 2020: la digitalización de las sociedad española’.Linares señaló que, al principio, “pensé que es un ‘hacker’ más que estaba creando un problema en el email”, pero “a medida que pasaba el tiempo te das cuenta de la envergadura del tema, para luego no saber hasta dónde puede llegar”.Por ello, admitió que “vas evolucionando en tus inquietudes, en tus miedos, hasta que luego ya existe un dominio y un control sobre la situación, que permite que aterrizan tus inquietudes”.Linares comentó que “no cabe duda que yo, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, y en cualquier empresa, se ha tenido que vivir con inquietud”, porque “ha sido una sensibilización en bruto sobre un tema de importancia radical”.En este sentido, apuntó que, “probablemente, nunca antes habíamos vivido un fenómeno tan masivo y generalizado y con el impacto que ha tenido este”, subrayó.El vicepresidente del Consejo de Administración de Telefónica comentó que, “afortunadamente”, no se ha materializado “lo que perseguían los delincuentes, algo que es muy positivo”. Además, aseguró que “está recuperada la normalidad de la compañía”.Por último, dijo que “hay que saber analizar qué protocolos fallaron el pasado viernes para que no vuelva a ocurrir”.