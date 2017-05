Lambán anima al comercio minorista a contemplar internet "como un aliado formidable" para seguir creciendo

Etiquetas

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha animado al comercio minorista a contemplar internet "no con temor, sino como una oportunidad" para seguir creciendo, dado que el comercio online puede ser "un aliado formidable".

Así lo ha afirmado este martes durante su visita a la sede en Zaragoza de Aragón Open Future_, un centro de aceleración de emprendedores para el sector retail --venta al detalle-- que está ubicado en la antigua estación de la plaza Utrillas. En el acto, en el que ha conocido la actividad de doce startups, ha estado acompañado por los presidentes de Fundación Telefónica, César Alierta, y Grupo Iberebro, Alfonso Solans.

En declaraciones a los medios de comunicación, Lambán ha recordado que este proyecto, fruto de la alianza entre Telefónica y el espacio de innovación T-ZIR, se presentó hace un año en Madrid y se ha convertido ya "en una realidad", un espacio que promueve la innovación en "retail" para empresas emergentes y comercios aragoneses.

El presidente aragonés ha subrayado que el Gobierno autonómico "no rechaza, ni da la espalda al comercio minorista, sino que apuesta decididamente por él y así se ha reflejado en los presupuestos" de la Comunidad, en los que se ha incrementado "notablemente" la partida dedicada a ayudar al pequeño comercio, "a su supervivencia, fortalecimiento y a su presencia activa en el nuevo mercado".

El Ejecutivo aragonés también apoya al comercio minorista con "apuestas como ContectAragón, que permitirá en un plazo bastante breve de tiempo llevar la banda ancha a todos los rincones de la Comunidad", dado que el comercio online "se está imponiendo clamorosamente en el mundo y es una realidad que hay que aprovechar".

Como ejemplo, ha mencionado el municipio turolense de Castelserás, "donde cada vez es más frecuente la presencia de pequeñas empresas y vendedores que, aprovechándose de internet, están permitiendo la permanencia de una actividad económica notable en este municipio, como podrá ocurrir en otros muchos en el futuro".

UN ALIADO

En su apuesta por la innovación y la investigación aplicada a toda clase de actividad económica, Lambán ha afirmado que se trata de que Aragón, "que es pionero cada vez en más cosas, lo sea también en la creación de un ecosistema de venta online, que no solo no acabe con el comercio minorista, sino que lo refuerce".

Este es el objetivo de las doce startups que trabajan en Aragón Open Future_, dentro del espacio de crowdworking 'La Estación', que aportan su investigación y formación al comercio minorista y tradicional para que pueda aprovechar "las ventajas de internet, las nuevas tecnologías, que han sido vistas como una especie de adversario imbatible y que con inteligencia, con capacidad de innovación" pueden convertirse "en un aliado formidable", ha recalcado.

El presidente del Grupo Iberebro, Alfonso Solans, ha indicado que en este espacio trabajan "gurús que con un ordenador y con un cerebro muy bien amueblado desarrollan sus proyectos" y ofrecen una respuesta a "un hecho cierto que está ocurriendo en el mundo entero" y es que la distribución y el comercio "se están transformando con la entrada de internet y la venta online".

Con esta plataforma, "pretendemos adelantarnos al desarrollo de las nuevas tecnologías que aparecen en el sector del comercio" y a las necesidades del consumidor, para que los pequeños establecimientos encuentren "nuevas armas" para desarrollar su actividad.

UN MUNDO DIGITAL

El presidente de Fundación Telefónica, César Alierta, ha sostenido que "estamos en un mundo digital" y ha rechazado que este vaya a destruir empleo, defendiendo que "supondrá un desarrollo como nunca ha habido en la historia de la Humanidad" y conllevará la creación "de muchos puestos de trabajo".

"De los chicos que están en educación Secundaria, ocho de cada diez van a trabajar en profesiones que no existen y todas tienen que ver con el mercado online", ha afirmado Alierta, al estimar que la banda ancha y la digitalización ofrecen "una ventaja competitiva espectacular" a las empresas, tanto para conocer mejor las necesidades de sus clientes, como para innovar.

Asimismo, ha manifestado que Aragón está "a la cabeza no solo de España, sino de Europa" en penetración de banda ancha y ha advertido de que los menores de 30 años "hacen un consumo digital que es espectacular, que está ahí y que va a ir a mucho más".

Tras estimar que Aragón tiene "un futuro muy prometedor", Alierta ha elogiado a los jóvenes "brillantes" que desarrollan su labor en Aragón Open Future_ y ha insistido en la necesidad de que las empresas se digitalicen.

BANCO DE PRUEBAS

Durante su visita, han realizado un recorrido por las instalaciones y han conocido los proyectos en los que están trabajando conjuntamente startups con el comercio local para digitalizar el sector y adaptarse a las necesidades del consumidor actual y del futuro a través de la innovación tecnológica. Los resultados de la innovación serán testados en los comercios de Aragón, que se convierten así en el gran banco de pruebas de innovación en "retail" de Europa.

La primera aceleradora de "retail" perteneciente a Aragón Open Future_ cuenta con doce startups, cada una de ellas emparejada con un comercio: Besurt, Deusens y Hunteet, procedentes de Aragón trabajan con los comercios Ascaso, Liderlamp y la tienda del Real Zaragoza.

My wish, PhiloApp, Speakers APP, Tictek y Cubelizer, desde Madrid, operan con Carrilé, La Tartería, Doña Hipólita, La Chucrut y el Centro Comercial Utrillas. Rushout, originaria de Murcia, con La Asociación de Comerciantes de Delicias; Fashiop y Showea, desde Barcelona, con Al Loro Shop y Más Mona y Diakse, procedente de París, con Made in Charme.

El objetivo es dar solución a cuatro retos que fijaron los comerciantes de Aragón en las sesiones de trabajo previas que tuvieron lugar en octubre y noviembre de 2016 y que consisten en encontrar nuevos servicios para estos comercios, mejorar la experiencia de compra, conocer mejor al cliente y adaptarse al mundo digital.

Al evento han asistido también representantes de los socios fundadores de T-ZIR; el director de Retail de Intel, Carlos Piqueras; el director de Emprendedores de Microsoft, Pedro Jareño, y el director de MKT de HMY Group, José María Cebader.

El lugar donde se desarrolla el programa de aceleración para el retail de Aragón Open Future_ tiene su sede en Zaragoza, en la Antigua Estación de Utrillas. Asimismo, La Estación es sede del TorreVillage ZIR. El espacio, diseñado para la co-creación y el desarrollo de proyectos y modelos de negocio, también cuenta con salas para el público en general, donde se celebran eventos y actos relacionados con la innovación en el retail.