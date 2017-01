Medio Ambiente y Cierval coinciden en que la implantación del SDDR "no es descartable" pero sí "moldeable"

Etiquetas

Se establecerán mesas de trabajo para alcanzar "consensos", mientras que no se prevé una "inminente aprobación" del Anteproyecto de Ley

La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval) han coincidido este jueves, tras una reunión conjunta, en que "no se descarta" la implantación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de residuos, aunque desde este departamento de la Generalitat han reconocido que aceptarán "moldear" cualquier iniciativa.

Además, Medio Ambiente y la patronal autonómica han acordado la puesta en marcha de mesas de trabajo conjuntas que comenzarán por establecer un "diagnóstico" inicial, lo que consideran que "puede facilitar el proceso" pero no se prevé una "inminente aprobación" del Anteproyecto de Ley que regula el tratamiento de residuos.

Así lo han manifestado este jueves el presidente de Cierval, José Vicente González, la consellera del ramo, Elena Cebrián, y el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, tras la reunión que han mantenido en la sede de la Conselleria, de la que Cebrián ha destacado el "buen clima" y la búsqueda de "soluciones de consenso y conjuntas".

La titular de Agricultura ha asegurado que su Conselleria comparte con la organización empresarial "que hay mucho que hacer en la mejora de la aplicación de la normativa de residuos" y, para ello, han coincidido en un "compromiso de trabajar juntos", por lo que se van a constituir mesas de trabajo, cuyo contenido se concretará "en los próximos días".

La primera de ellas servirá para establecer un "diagnóstico" de la situación de la que parten y no se ha establecido ningún plazo para que estas reuniones finalicen con un resultado pero "hay una voluntad de que esto no sea eterno".

Por su parte, González ha afirmado que son "conscientes" de que "hay un problema con la recogida de residuos", por lo que las empresas tienen "disposición" para "concienciar a los ciudadanos en la correcta gestión de los residuos", según ha comentado. "Éste es un primer paso y el final es tomar decisiones consensuadas para que todo el mundo se aplique en la recogida de residuos", ha agregado.

"LA RENOVACIÓN DEL PACTO ES UNA AMPLIACIÓN"

Preguntada por si la falta de referencia a la implantación del sistema SDDR en el nuevo documento del Acord del Botànic implica que se descarte esta iniciativa, la consellera ha señalado que la renovación de este pacto de gobierno es una "ampliación" y ha manifestado: "Que no esté definido no quiere decir que se descarte o que no se descarte", pero "en el plan integral claro que está esa línea de trabajo y eso es lo que hay que adaptar a la situación actual".

En esta línea, ha explicado que "lo que aparece en el pacto es la voluntad de trabajar en la recogida de envases" y, aunque la línea de trabajo del SDDR es "compleja", "no se descarta nada", según Cebrián. Sin embargo, ha precisado que los "compromisos" que asume su cartera son "dinámicos": "No hay un sí o un no, es un estamos trabajando". Lo que la consellera sí considera "innegociable" es "que hay una responsabilidad muy seria con la recogida de residuos y hay que solucionar ese problema".

Asimismo, inquirida por si considera "negociable" la instalación de máquinas de recogida de envases en los comercios, Cebrián ha indicado que lo están "estudiando".

LÍMITES DE LA PATRONAL

En cuanto a los límites que establece Cierval en la negociación con la Conselleria, su presidente ha comentado que "ponerle puertas al campo no es una buena política" y que "esto no es un partido de fútbol, donde uno gana y uno pierde", sino que en el objetivo están "completamente de acuerdo". Ante la pregunta de si los empresarios aceptarán el sistema que inicialmente proponía Medio Ambiente, ha destacado que el "objetivo final" es "aumentar la eficacia de la recogida de envases" y que no se marcan "ningún dogma, a priori".

"Todas las opciones están en la mesa", ha agregado González, que ha declarado que "lo importante es que las cosas funcionen", por lo que no se quieren "poner barreras" y el sistema SDDR "no está excluido".

JULIÀ ÁLVARO NO SE SIENTE DESAUTORIZADO

Por otra parte, ante la cuestión de si el secretario autonómico de Medio Ambiente se ha sentido "desautorizado" con estas negociaciones, Julià Àlvaro ha asegurado que "en absoluto", porque "todo ha sido un proceso negociado" y continuarán "profundizando en estar abiertos al diálogo y a moldear todas las iniciativas", por lo que ha declarado sentirse "reforzado".

Ante la pregunta de si estas negociaciones con los empresarios retrasarán la tramitación del Anteproyecto de Ley que regulará estas cuestiones, la consellera ha defendido que "en cualquier Anteproyecto de Ley hay muchas gestiones y eso lleva tiempo" pero "esto puede facilitar todo el proceso". "Esto no quita todo el trabajo que se ha hecho", ha añadido.

Sin embargo, ha afirmado que "sería precipitado fijar fechas" para la aprobación de esta norma y ha subrayado que "no estamos ante una inminente aprobación".