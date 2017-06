PIMEC DESCARTA FUSIONARSE CON FOMENT DEL TREBALL

Etiquetas

El presidente de Pimec (Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña), Josep Gonzàlez i Sala, descartó hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ la fusión con Foment del Treball, la otra principal organización patronal catalana, en este caso la que agrupa a las grandes empresas.Gonzàlez i Sala argumentó que, después de los diferentes intentos que ha habido históricamente, es mejor que haya “una patronal fuerte de las grandes empresas y una patronal fuerte de las pymes”, aunque admitió que es importante y “una asignatura pendiente” que ambas trabajen conjuntamente en los temas comunes.Y es que precisamente la ponencia de González i Sala, que además de presidente de Pimec es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, estuvo centrada en los retos que deben afrontar las pymes y algunas de las desventajas que sufren ante las grandes empresas, por ejemplo, en el tema de la presión fiscal o el del pago de las facturas muchos días después de haber entregado el producto o prestado el servicio. En este sentido, Gonzàlez i Sala criticó que las políticas económicas deberían estar más enfocadas hacia las pequeñas y medianas empresas y que “debe ponerse en valor la importancia de las pymes en el tejido empresarial” ya que la la mayor ocupación la hacen estas.En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Gonzàlez i Sala defendió la reducción de los diferentes tipos de contrato y la necesidad de una segunda reforma laboral que modifique la primera. Asimismo explicó que “los contratos temporales no gustan a los empresarios” porque va contra la formación de los trabajadores.Asimismo abogó por una revisión de los salarios, especialmente en las franjas más bajas “porque la economía lo permite” y “porque no afecta a la productividad”.El presidente de Pimec fue presentado por el catedrático de Política Económica de la Universitat de Barcelona, y expresidente del Cercle d’Economia, Anton Costas, quien hizo una breve reflexión sobre la evolución en la cultura empresarial, de la cual dijo que “tiene que basarse en la idea de las virtudes y la cooperación interna” y no en la vieja concepción del “ordeno y mando”.